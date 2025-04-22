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Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства - РИА Новости, 22.04.2025
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21:58 22.04.2025 (обновлено: 22:52 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/grazhdanstvo-2012851621.html
Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства
Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства - РИА Новости, 22.04.2025
Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства
Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства, сообщается на сайте ФСБ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства, сообщается на сайте ФСБ.&quot;По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов&quot;, — говорится в материале.Отмечается, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 УК Белоруссии (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, он уехал на Украину, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании". Романов также покинул Россию. Он работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, добавили в ФСБ.Артистам также запретили въезд на территорию России. Как указали в ведомстве, их действия создают угрозу национальной безопасности страны.
https://ria.ru/20241230/komissarenko-1992064091.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, белоруссия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Белоруссия
Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства, сообщается на сайте ФСБ.
«

"По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов", — говорится в материале.

Слава Комиссаренко и Юлия Шашкова - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко
30 декабря 2024, 12:37
Отмечается, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 УК Белоруссии (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, он уехал на Украину, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".
Романов также покинул Россию. Он работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, добавили в ФСБ.
Артистам также запретили въезд на территорию России. Как указали в ведомстве, их действия создают угрозу национальной безопасности страны.
Слава Комиссаренко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Комиссаренко включили в список террористов в Белоруссиии
4 февраля, 17:02
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБелоруссия
 
 
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