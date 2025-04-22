https://ria.ru/20250422/grazhdanstvo-2012851621.html

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства - РИА Новости, 22.04.2025

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства, сообщается на сайте ФСБ. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:58:00+03:00

2025-04-22T21:58:00+03:00

2025-04-22T22:52:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

белоруссия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства, сообщается на сайте ФСБ."По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов", — говорится в материале.Отмечается, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 УК Белоруссии (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, он уехал на Украину, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании". Романов также покинул Россию. Он работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, добавили в ФСБ.Артистам также запретили въезд на территорию России. Как указали в ведомстве, их действия создают угрозу национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20241230/komissarenko-1992064091.html

https://ria.ru/20250204/komissarenko-1997352548.html

россия

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, белоруссия