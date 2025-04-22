Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства
Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства, сообщается на сайте ФСБ.
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"По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов", — говорится в материале.
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Отмечается, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 УК Белоруссии (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, он уехал на Украину, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".
Романов также покинул Россию. Он работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ, добавили в ФСБ.
Артистам также запретили въезд на территорию России. Как указали в ведомстве, их действия создают угрозу национальной безопасности страны.
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