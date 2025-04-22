Рубио заявил о масштабной реорганизации госдепа
Рубио заявил о масштабной реорганизации госдепа для устранения бюрократии
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил в соцсети X о масштабной реорганизации с целью избавить ведомство от бюрократии и сократить его персонал.
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"Сегодня знаменательный день. Под руководством президента США (Дональда Трампа) и по моему указанию мы устраняем многолетнюю бюрократию и раздутые штаты. Эти масштабные изменения позволят нашим талантливым дипломатам ставить интересы Америки и американцев на первое место", - написал госсекретарь.
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Ранее о "грандиозной чистке" в госдепе сообщило интернет-издание Free Press, которое опубликовало подробности реорганизации. В отдельном посте в соцсети Рубио подтвердил, что эксклюзивный материал издания опирается на реальный план руководства госдепа.
По данным Free Press, перестройка в госдепартаменте предусматривает закрытие более 130 подразделений, в том числе тех, которые занимаются вопросами защиты прав человека, продвижения демократии за рубежом, противодействия экстремизму и предотвращения военных преступлений.
Из внутренних документов, на которые ссылается издание, также следует, что госдепартамент ликвидирует или реструктурирует сотни офисов в Вашингтоне.
Как отмечается, реорганизация происходит на фоне стремления администрации Трампа радикально сократить масштабы и траты федерального правительства.
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