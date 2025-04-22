https://ria.ru/20250422/gosdep-2012822512.html

Рубио заявил о масштабной реорганизации госдепа

Рубио заявил о масштабной реорганизации госдепа - РИА Новости, 22.04.2025

Рубио заявил о масштабной реорганизации госдепа

Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил в соцсети X о масштабной реорганизации с целью избавить ведомство от бюрократии и сократить его персонал. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:59:00+03:00

2025-04-22T18:59:00+03:00

2025-04-22T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил в соцсети X о масштабной реорганизации с целью избавить ведомство от бюрократии и сократить его персонал. "Сегодня знаменательный день. Под руководством президента США (Дональда Трампа) и по моему указанию мы устраняем многолетнюю бюрократию и раздутые штаты. Эти масштабные изменения позволят нашим талантливым дипломатам ставить интересы Америки и американцев на первое место", - написал госсекретарь.Ранее о "грандиозной чистке" в госдепе сообщило интернет-издание Free Press, которое опубликовало подробности реорганизации. В отдельном посте в соцсети Рубио подтвердил, что эксклюзивный материал издания опирается на реальный план руководства госдепа. По данным Free Press, перестройка в госдепартаменте предусматривает закрытие более 130 подразделений, в том числе тех, которые занимаются вопросами защиты прав человека, продвижения демократии за рубежом, противодействия экстремизму и предотвращения военных преступлений. Из внутренних документов, на которые ссылается издание, также следует, что госдепартамент ликвидирует или реструктурирует сотни офисов в Вашингтоне. Как отмечается, реорганизация происходит на фоне стремления администрации Трампа радикально сократить масштабы и траты федерального правительства.

https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html

https://ria.ru/20250328/rubio-2008034300.html

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