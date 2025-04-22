https://ria.ru/20250422/golosovanie-2012692115.html

Голосование за объекты благоустройства стартовало в Ярославской области

Голосование за объекты благоустройства стартовало в Ярославской области - РИА Новости, 22.04.2025

Голосование за объекты благоустройства стартовало в Ярославской области

Голосование за объекты благоустройства стартовало в Ярославской области, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:40:00+03:00

2025-04-22T11:40:00+03:00

2025-04-22T11:40:00+03:00

ярославская область

ярославль

рыбинск

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Голосование за объекты благоустройства стартовало в Ярославской области, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. "С 21 апреля по 12 июня в Ярославской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев, чьи слова приводит пресс-служба, подчеркнул, что за это время жители региона сами решат, какие территории будут обустроены уже в следующем году. "В этом году в нашем регионе в голосовании участвуют 37 объектов. Из них 11 – это те территории, где жители выберут дизайн-проекты. Приглашаю всех жителей старше 14 лет принять участие в голосовании... В наших силах сделать города и села еще более комфортными, уютными и красивыми", - сказал глава Ярославской области. По данным областного правительства, в перечне участников голосования, в частности, парк "Стрелка" и сквер "Вспольинский" в Ярославле, в Рыбинске - часть Волжской набережной, две парковые зоны на проспекте Ленина, улица Глебовская в районе Пузырево поле. В Переславле-Залесском на голосование вынесены три сквера: на улицах Советской, Сокольской и рядом с гарнизонным офицерским клубом в микрорайоне Чкаловском, в Данилове – Юбилейная и Преображенская площади. "Больше всего объектов предложили в Ростовском округе. Там жители выберут одно пространство из шести", - сообщает пресс-служба. В их числе набережная реки Сары в районе Кабацкого моста в поселке Поречье-Рыбное, парк Защитника Отечества на Советской площади в поселке Петровское, а также три сквера в Ростове Великом. В 2024 году в Ярославской области на голосование было представлено 62 объекта и дизайн-проекта благоустройства, отмечают в областном правительстве. Регион вышел в лидеры ЦФО по количеству проголосовавших за новые объекты – выбор сделали 198,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20250419/razvitie-2012297158.html

https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, рыбинск, михаил евраев