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Красноярцы могут отдать голоса за объекты благоустройства - РИА Новости, 22.04.2025
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11:38 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/golosovanie-2012691265.html
Красноярцы могут отдать голоса за объекты благоустройства
Красноярцы могут отдать голоса за объекты благоустройства - РИА Новости, 22.04.2025
Красноярцы могут отдать голоса за объекты благоустройства
Голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:38:00+03:00
2025-04-22T11:38:00+03:00
красноярский край
ачинск
боготол
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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Красноярский край присоединился к всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". 24 городских округа и поселения с численностью свыше 10 тысяч человек предложили горожанам на выбор 88 территорий. Какие территории наберут наибольшее количество голосов, те и будут благоустроены в 2026 году. Голосование проходит на портале госуслуг", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, свой голос за объекты благоустройства могут оставить жители края старше 14 лет. В голосовании участвуют общественные территории, расположенные в городах Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Заозёрный, Зеленогорск, Иланский, Канск, Кодинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шарыпово, а также в посёлках Берёзовка, Шушенское, Емельяново, Курагино. "На протяжении нескольких лет жители края участвуют в вопросах благоустройства. Заинтересованность людей только растёт, потому что результат виден и понятен сразу — в этом году проголосовали, в следующем благоустроили. Нам важно, чтобы скверы, парки, набережные создавались по современным технологиям, чтобы пространства были многофункциональными, но при этом постараться сохранить исторический облик городов и поселений. Благоустройство - это системный, ежедневный процесс, в котором жители участвуют наравне с местными и краевыми властями", - цитирует пресс-служба главу региона Михаила Котюкова. В пресс-службе отметили, что нацпроект реализуется по решению президента РФ, голосование продлится до 12 июня.
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красноярский край, ачинск, боготол, михаил котюков
Красноярский край, Ачинск, Боготол, Михаил Котюков
Красноярцы могут отдать голоса за объекты благоустройства

В Красноярском крае стартовало голосование за территории для благоустройства

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск
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КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"Красноярский край присоединился к всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". 24 городских округа и поселения с численностью свыше 10 тысяч человек предложили горожанам на выбор 88 территорий. Какие территории наберут наибольшее количество голосов, те и будут благоустроены в 2026 году. Голосование проходит на портале госуслуг", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, свой голос за объекты благоустройства могут оставить жители края старше 14 лет.
В голосовании участвуют общественные территории, расположенные в городах Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Заозёрный, Зеленогорск, Иланский, Канск, Кодинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шарыпово, а также в посёлках Берёзовка, Шушенское, Емельяново, Курагино.
"На протяжении нескольких лет жители края участвуют в вопросах благоустройства. Заинтересованность людей только растёт, потому что результат виден и понятен сразу — в этом году проголосовали, в следующем благоустроили. Нам важно, чтобы скверы, парки, набережные создавались по современным технологиям, чтобы пространства были многофункциональными, но при этом постараться сохранить исторический облик городов и поселений. Благоустройство - это системный, ежедневный процесс, в котором жители участвуют наравне с местными и краевыми властями", - цитирует пресс-служба главу региона Михаила Котюкова.
В пресс-службе отметили, что нацпроект реализуется по решению президента РФ, голосование продлится до 12 июня.
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