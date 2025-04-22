Рейтинг@Mail.ru
В Германии определили будущее Украины - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 22.04.2025 (обновлено: 05:11 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/germaniya-2012640881.html
В Германии определили будущее Украины
В Германии определили будущее Украины - РИА Новости, 22.04.2025
В Германии определили будущее Украины
Украина стала местом самоутверждения для некоторых европейских государств, чья политическая значимость зависит исключительно от поддержания конфликта с Россией, РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:08:00+03:00
2025-04-22T05:11:00+03:00
украина
россия
европа
кайя каллас
сергей лавров
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина стала местом самоутверждения для некоторых европейских государств, чья политическая значимость зависит исключительно от поддержания конфликта с Россией, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt."Кто здесь будет поваром, а кто официантом — вот об этом сейчас и спорят внутри Европы. Чтобы не теряться зря в догадках, нужно сразу сказать, что Украину бросят в кастрюлю", — написал он.По его словам, действия некоторых стран — например, балтийских — успешны только на словах. Они не только физически неспособны ничего противопоставить России, но также не могут и внести хоть какой-нибудь вклад в попытку ЕС поддержать киевский режим, пояснил журналист."Они годятся только для лаконичных высказываний. Они знают, что их политическое значение целиком зависит от поддержания конфликта с Россией", — резюмировал Лаутербах.В начале апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.Тогда же агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012619082.html
https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012613364.html
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012563527.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, европа, кайя каллас, сергей лавров, владимир путин, евросоюз
Украина, Россия, Европа, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз
В Германии определили будущее Украины

Junge Welt: Украина стала местом самоутверждения для стран Европы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина стала местом самоутверждения для некоторых европейских государств, чья политическая значимость зависит исключительно от поддержания конфликта с Россией, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt.
"Кто здесь будет поваром, а кто официантом — вот об этом сейчас и спорят внутри Европы. Чтобы не теряться зря в догадках, нужно сразу сказать, что Украину бросят в кастрюлю", — написал он.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
На Западе рассказали о худшем выборе, который сделала Украина
Вчера, 21:57
По его словам, действия некоторых стран — например, балтийских — успешны только на словах. Они не только физически неспособны ничего противопоставить России, но также не могут и внести хоть какой-нибудь вклад в попытку ЕС поддержать киевский режим, пояснил журналист.
"Они годятся только для лаконичных высказываний. Они знают, что их политическое значение целиком зависит от поддержания конфликта с Россией", — резюмировал Лаутербах.
В начале апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине
Вчера, 20:50
Тогда же агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.
Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Выйдут окончательно". В Раде сделали неожиданное заявление по Украине
Вчера, 17:32
 
УкраинаРоссияЕвропаКайя КалласСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала