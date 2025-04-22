https://ria.ru/20250422/germaniya-2012640881.html
В Германии определили будущее Украины
В Германии определили будущее Украины - РИА Новости, 22.04.2025
В Германии определили будущее Украины
Украина стала местом самоутверждения для некоторых европейских государств, чья политическая значимость зависит исключительно от поддержания конфликта с Россией, РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:08:00+03:00
2025-04-22T05:08:00+03:00
2025-04-22T05:11:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина стала местом самоутверждения для некоторых европейских государств, чья политическая значимость зависит исключительно от поддержания конфликта с Россией, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt."Кто здесь будет поваром, а кто официантом — вот об этом сейчас и спорят внутри Европы. Чтобы не теряться зря в догадках, нужно сразу сказать, что Украину бросят в кастрюлю", — написал он.По его словам, действия некоторых стран — например, балтийских — успешны только на словах. Они не только физически неспособны ничего противопоставить России, но также не могут и внести хоть какой-нибудь вклад в попытку ЕС поддержать киевский режим, пояснил журналист."Они годятся только для лаконичных высказываний. Они знают, что их политическое значение целиком зависит от поддержания конфликта с Россией", — резюмировал Лаутербах.В начале апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.Тогда же агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012619082.html
https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012613364.html
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012563527.html
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украина, россия, европа, кайя каллас, сергей лавров, владимир путин, евросоюз
Украина, Россия, Европа, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз
В Германии определили будущее Украины
Junge Welt: Украина стала местом самоутверждения для стран Европы