В Гагаузии заявили, что не видят возможности возобновить диалог с Кишиневом
Спикер парламента Гагаузии: Кишинев перечеркнул 30-летний опыт сосуществования
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Спикер Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что автономия не видит возможности сесть за стол с действующим руководством Молдавии, чтобы возобновить диалог, поскольку нынешняя власть в Кишиневе разрушила многолетний опыт сосуществования.
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"Кишинев перечеркнул весь 30-летний опыт сосуществования с Гагаузией. Завтра может начаться очень опасная игра. Красная черта уже пройдена. Нужно садиться за стол переговоров. Но, к сожалению, с нынешним руководством у нас не получается разбираться", - заявил Константинов в комментарии порталу Gagauzia 24.
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Он напомнил, что в 1994 году был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии. Тогда было решено, что в течение двух месяцев правительство Молдавии приведет все национальное законодательство в соответствие с новым законом, но этого так и не произошло.
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"Мы все время добивались, чтобы этот закон имел конституционную силу, чтобы власти не могли просто так приходить и принимать решения, не согласовав их с Гагаузией. Но нас не слышат. Сегодняшняя ситуация — результат именно этого игнорирования. И если пойти по пути невмешательства, то, как говорят старожилы, придется вернуться к 1994 году, к самому началу", - отметил Константинов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ власти Молдавии разобрались еще в 2023 году – тогда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.