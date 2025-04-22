Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии заявили, что не видят возможности возобновить диалог с Кишиневом - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/gagauzija-2012855969.html
В Гагаузии заявили, что не видят возможности возобновить диалог с Кишиневом
В Гагаузии заявили, что не видят возможности возобновить диалог с Кишиневом - РИА Новости, 22.04.2025
В Гагаузии заявили, что не видят возможности возобновить диалог с Кишиневом
Спикер Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что автономия не видит возможности сесть за стол с действующим руководством... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:07:00+03:00
2025-04-22T23:07:00+03:00
молдавия
дмитрий константинов
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
кишинев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Спикер Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что автономия не видит возможности сесть за стол с действующим руководством Молдавии, чтобы возобновить диалог, поскольку нынешняя власть в Кишиневе разрушила многолетний опыт сосуществования. "Кишинев перечеркнул весь 30-летний опыт сосуществования с Гагаузией. Завтра может начаться очень опасная игра. Красная черта уже пройдена. Нужно садиться за стол переговоров. Но, к сожалению, с нынешним руководством у нас не получается разбираться", - заявил Константинов в комментарии порталу Gagauzia 24. Он напомнил, что в 1994 году был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии. Тогда было решено, что в течение двух месяцев правительство Молдавии приведет все национальное законодательство в соответствие с новым законом, но этого так и не произошло. "Мы все время добивались, чтобы этот закон имел конституционную силу, чтобы власти не могли просто так приходить и принимать решения, не согласовав их с Гагаузией. Но нас не слышат. Сегодняшняя ситуация — результат именно этого игнорирования. И если пойти по пути невмешательства, то, как говорят старожилы, придется вернуться к 1994 году, к самому началу", - отметил Константинов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ власти Молдавии разобрались еще в 2023 году – тогда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011397191.html
https://ria.ru/20250417/es-2011856907.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, дмитрий константинов, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия, кишинев, в мире
Молдавия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия, Кишинев, В мире
В Гагаузии заявили, что не видят возможности возобновить диалог с Кишиневом

Спикер парламента Гагаузии: Кишинев перечеркнул 30-летний опыт сосуществования

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Спикер Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что автономия не видит возможности сесть за стол с действующим руководством Молдавии, чтобы возобновить диалог, поскольку нынешняя власть в Кишиневе разрушила многолетний опыт сосуществования.
«
"Кишинев перечеркнул весь 30-летний опыт сосуществования с Гагаузией. Завтра может начаться очень опасная игра. Красная черта уже пройдена. Нужно садиться за стол переговоров. Но, к сожалению, с нынешним руководством у нас не получается разбираться", - заявил Константинов в комментарии порталу Gagauzia 24.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
14 апреля, 16:36
Он напомнил, что в 1994 году был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии. Тогда было решено, что в течение двух месяцев правительство Молдавии приведет все национальное законодательство в соответствие с новым законом, но этого так и не произошло.
«
"Мы все время добивались, чтобы этот закон имел конституционную силу, чтобы власти не могли просто так приходить и принимать решения, не согласовав их с Гагаузией. Но нас не слышат. Сегодняшняя ситуация — результат именно этого игнорирования. И если пойти по пути невмешательства, то, как говорят старожилы, придется вернуться к 1994 году, к самому началу", - отметил Константинов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии
15 апреля, 16:58
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ власти Молдавии разобрались еще в 2023 году – тогда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
ЕС не поможет Гагаузии бороться с давлением Молдавии, считает эксперт
17 апреля, 16:21
 
МолдавияДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузияКишиневВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала