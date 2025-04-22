https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012820213.html

МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"

МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина" - РИА Новости, 22.04.2025

МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"

МИД Франции выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:51:00+03:00

2025-04-22T18:51:00+03:00

2025-04-22T18:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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алексей мешков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. МИД Франции выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "Можно сказать, что этот важный проект находится на финальном этапе реализации. Наконец-то нам удалось получить официальное согласие французского МИД на установку скульптурной композиции, изготовленной в России и Белоруссии, и в настоящее время идет работа над организацией ее транспортировки во Францию", - сказал дипломат. Он отметил, что посольство продолжает тесное взаимодействие с мэрией города Тиль по установке там памятника советским женщинам, бежавшим из местного концлагеря и объединившимся в единственный во Франции женский партизанский отряд "Родина". "С датой церемонии определимся совместно с мэрией Тиля после решения всех вопросов доставки памятника во Францию", - добавил Мешков. Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев.

https://ria.ru/20250301/frantsija-2002404913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, россия, белоруссия, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне