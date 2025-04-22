https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012820213.html
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина" - РИА Новости, 22.04.2025
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"
МИД Франции выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:51:00+03:00
2025-04-22T18:51:00+03:00
2025-04-22T18:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. МИД Франции выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "Можно сказать, что этот важный проект находится на финальном этапе реализации. Наконец-то нам удалось получить официальное согласие французского МИД на установку скульптурной композиции, изготовленной в России и Белоруссии, и в настоящее время идет работа над организацией ее транспортировки во Францию", - сказал дипломат. Он отметил, что посольство продолжает тесное взаимодействие с мэрией города Тиль по установке там памятника советским женщинам, бежавшим из местного концлагеря и объединившимся в единственный во Франции женский партизанский отряд "Родина". "С датой церемонии определимся совместно с мэрией Тиля после решения всех вопросов доставки памятника во Францию", - добавил Мешков. Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев.
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002404913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, белоруссия, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Франция, Россия, Белоруссия, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"
Мешков: МИД Франции разрешил установку памятника партизанскому отряду "Родина"