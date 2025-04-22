Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина" - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:51 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012820213.html
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина" - РИА Новости, 22.04.2025
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"
МИД Франции выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:51:00+03:00
2025-04-22T18:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
франция
россия
белоруссия
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. МИД Франции выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "Можно сказать, что этот важный проект находится на финальном этапе реализации. Наконец-то нам удалось получить официальное согласие французского МИД на установку скульптурной композиции, изготовленной в России и Белоруссии, и в настоящее время идет работа над организацией ее транспортировки во Францию", - сказал дипломат. Он отметил, что посольство продолжает тесное взаимодействие с мэрией города Тиль по установке там памятника советским женщинам, бежавшим из местного концлагеря и объединившимся в единственный во Франции женский партизанский отряд "Родина". "С датой церемонии определимся совместно с мэрией Тиля после решения всех вопросов доставки памятника во Францию", - добавил Мешков. Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев.
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002404913.html
франция
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, белоруссия, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Франция, Россия, Белоруссия, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД Франции разрешил установить памятник партизанскому отряду "Родина"

Мешков: МИД Франции разрешил установку памятника партизанскому отряду "Родина"

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. МИД Франции выдал разрешение на установку памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в городе Тиль, заявил РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков.
«
"Можно сказать, что этот важный проект находится на финальном этапе реализации. Наконец-то нам удалось получить официальное согласие французского МИД на установку скульптурной композиции, изготовленной в России и Белоруссии, и в настоящее время идет работа над организацией ее транспортировки во Францию", - сказал дипломат.
Он отметил, что посольство продолжает тесное взаимодействие с мэрией города Тиль по установке там памятника советским женщинам, бежавшим из местного концлагеря и объединившимся в единственный во Франции женский партизанский отряд "Родина".
"С датой церемонии определимся совместно с мэрией Тиля после решения всех вопросов доставки памятника во Францию", - добавил Мешков.
Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев.
Эскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси
1 марта, 07:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреФранцияРоссияБелоруссияАлексей Мешков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала