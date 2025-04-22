Опубликованы фотографии с гробом папы римского

Ватикан распространил первые фотографии с гробом папы римского Франциска
Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.
Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.
Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.
Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.
За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.
За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.
Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.
Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.
Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.
Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.
Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.
Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.
Франциск отличался скромностью и консерватизмом.
Франциск отличался скромностью и консерватизмом.
Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.
Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.
Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.
Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.
Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".
Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".
Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.
Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.
СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".
СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".
Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.
Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.
В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.
В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.
Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.
Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.
В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.
В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.
О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.
О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.
Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".
Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".
В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.
Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.
Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.
Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.
Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.
Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.
За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.
Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.
Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.
Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.
Франциск отличался скромностью и консерватизмом.
Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.
Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.
Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".
Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.
СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".
Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.
В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.
Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.
В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.
О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.
Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".
В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.
Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.