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Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
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02:27 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012635335.html
Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска
Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал папу Римского Франциска понтификом надежды, напомнив о его вкладе в утверждение гуманистических ценностей, и РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T02:27:00+03:00
2025-04-22T02:27:00+03:00
бразилия
ватикан
латинская америка
франциск (хорхе марио бергольо)
луис инасиу лула да силва
умер папа римский франциск
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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал папу Римского Франциска понтификом надежды, напомнив о его вкладе в утверждение гуманистических ценностей, и призвал строить новый мир, вдохновляясь его примером. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года. "Хотя сегодня день большой печали, мы всегда будем помнить радость папы Франциска, улыбки, которая озаряла всё и всех. Франциск был Папой надежды. Прощаясь, он утвердил свою веру в людей и предсказал лучшее будущее для человечества", - написал Лула в своем блоге в соцсети X. "Он (папа Франциск - ред.) сказал: "Любовь победила ненависть. Правда победила ложь. Прощение победило месть". Такой мир нам предстоит построить, вдохновленный папой Франциском. Да благословит Бог человечество", - добавил бразильский лидер. Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html
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бразилия, ватикан, латинская америка, франциск (хорхе марио бергольо), луис инасиу лула да силва, умер папа римский франциск
Бразилия, Ватикан, Латинская Америка, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Луис Инасиу Лула да Силва, Умер папа римский Франциск
Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска

Президент Лула да Силва: нужно построить мир по заветам ушедшего папы Франциска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал папу Римского Франциска понтификом надежды, напомнив о его вкладе в утверждение гуманистических ценностей, и призвал строить новый мир, вдохновляясь его примером.
Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Подсветку Колизея погасят в знак траура по папе Римскому
Вчера, 22:31
"Хотя сегодня день большой печали, мы всегда будем помнить радость папы Франциска, улыбки, которая озаряла всё и всех. Франциск был Папой надежды. Прощаясь, он утвердил свою веру в людей и предсказал лучшее будущее для человечества", - написал Лула в своем блоге в соцсети X.
"Он (папа Франциск - ред.) сказал: "Любовь победила ненависть. Правда победила ложь. Прощение победило месть". Такой мир нам предстоит построить, вдохновленный папой Франциском. Да благословит Бог человечество", - добавил бразильский лидер.
Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Венесуэле объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
01:24
 
БразилияВатиканЛатинская АмерикаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Луис Инасиу Лула да СилваУмер папа римский Франциск
 
 
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