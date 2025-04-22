https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012635335.html

Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска

Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025

Президент Бразилии призвал строить мир по заветам ушедшего папы Франциска

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал папу Римского Франциска понтификом надежды, напомнив о его вкладе в утверждение гуманистических ценностей, и РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T02:27:00+03:00

2025-04-22T02:27:00+03:00

2025-04-22T02:27:00+03:00

бразилия

ватикан

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франциск (хорхе марио бергольо)

луис инасиу лула да силва

умер папа римский франциск

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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал папу Римского Франциска понтификом надежды, напомнив о его вкладе в утверждение гуманистических ценностей, и призвал строить новый мир, вдохновляясь его примером. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года. "Хотя сегодня день большой печали, мы всегда будем помнить радость папы Франциска, улыбки, которая озаряла всё и всех. Франциск был Папой надежды. Прощаясь, он утвердил свою веру в людей и предсказал лучшее будущее для человечества", - написал Лула в своем блоге в соцсети X. "Он (папа Франциск - ред.) сказал: "Любовь победила ненависть. Правда победила ложь. Прощение победило месть". Такой мир нам предстоит построить, вдохновленный папой Франциском. Да благословит Бог человечество", - добавил бразильский лидер. Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. В 2024 году Папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.

https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html

https://ria.ru/20250422/venesuela-2012633299.html

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