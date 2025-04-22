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ОАЭ примут участие в ПМЮФ в 2025 году - РИА Новости, 22.04.2025
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15:35 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/forum-2012753618.html
ОАЭ примут участие в ПМЮФ в 2025 году
ОАЭ примут участие в ПМЮФ в 2025 году - РИА Новости, 22.04.2025
ОАЭ примут участие в ПМЮФ в 2025 году
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут в 2025 году страной-гостем Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщил заместитель директора... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:35:00+03:00
2025-04-22T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут в 2025 году страной-гостем Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс", программный директор Армен Хачатрян. "Мы рады приветствовать страну-гостя юридического форума в этом году - это Объединенные Арабские Эмираты", - сказал Хачатрян в ходе совместного брифинга МИД России и фонда "Росконгресс" по проводимым в I полугодии 2025 года международным мероприятиям. Он напомнил, что в 2024 году к ПМЮФ присоединились более 5 тысяч участников из 81 страны, состоялось более 120 деловых мероприятий, в которых выступили более 700 спикеров. "Мы уверены, что форум в этом году соберет ведущих представителей юридического, предпринимательского, политического сообщества из России и зарубежных стран", - подчеркнул Хачатрян. Тринадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая. ПМЮФ был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".
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россия, оаэ
Россия, ОАЭ
ОАЭ примут участие в ПМЮФ в 2025 году

Хачатрян: ОАЭ станут страной-гостем ПМЮФ в 2025 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип Петербургского международного юридического форума
Логотип Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип Петербургского международного юридического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) станут в 2025 году страной-гостем Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс", программный директор Армен Хачатрян.
"Мы рады приветствовать страну-гостя юридического форума в этом году - это Объединенные Арабские Эмираты", - сказал Хачатрян в ходе совместного брифинга МИД России и фонда "Росконгресс" по проводимым в I полугодии 2025 года международным мероприятиям.
Он напомнил, что в 2024 году к ПМЮФ присоединились более 5 тысяч участников из 81 страны, состоялось более 120 деловых мероприятий, в которых выступили более 700 спикеров.
"Мы уверены, что форум в этом году соберет ведущих представителей юридического, предпринимательского, политического сообщества из России и зарубежных стран", - подчеркнул Хачатрян.
Тринадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая. ПМЮФ был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".
Логотип Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Росконгресс" назвал ключевую тему ПМЮФ
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РоссияОАЭ
 
 
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