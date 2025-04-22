https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х заявил, что не знает финнов, которые хотели бы войны с Россией. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:53:00+03:00
2025-04-22T12:53:00+03:00
2025-04-22T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х заявил, что не знает финнов, которые хотели бы войны с Россией."Я не знаю ни одного финна, который хотел бы пойти воевать против России", — написал он.В начале апреля финские сухопутные силы сообщили, что в серии весенних учений в Финляндии будут участвовать более 20 тысяч военнослужащих. Учения будут проводится в том числе вблизи границы с Россией.При этом, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что Хельсинки не воспринимают Москву как врага, но нормализовывать отношения с Россией пока рано
https://ria.ru/20250402/evropa-2008776157.html
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туомас малинен, россия, финляндия, в мире
Туомас Малинен, Россия, Финляндия, В мире
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией
Профессор Малинен заявил, что не знает финнов, которые бы хотели войны с Россией