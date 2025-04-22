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Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва - РИА Новости, 22.04.2025
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17:17 22.04.2025 (обновлено: 18:32 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html
Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва
Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва - РИА Новости, 22.04.2025
Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва
Проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области, задействованы все экстренные службы, сообщает администрация района в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:17:00+03:00
2025-04-22T18:32:00+03:00
владимирская область
происшествия
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области, задействованы все экстренные службы, сообщает администрация района в Telegram-канале.Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы."Проводится эвакуация населенных пунктов Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении администрации района.
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владимирская область, происшествия, взрыв в воинской части во владимирской области
Владимирская область, Происшествия, Взрыв в воинской части во Владимирской области
Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва

Во Владимирской области эвакуируют поселки Барсово и Мирный после взрыва

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области, задействованы все экстренные службы, сообщает администрация района в Telegram-канале.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы.
"Проводится эвакуация населенных пунктов Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении администрации района.
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