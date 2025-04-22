https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html

Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва

Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва - РИА Новости, 22.04.2025

Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва

Проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области, задействованы все экстренные службы, сообщает администрация района в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:17:00+03:00

2025-04-22T17:17:00+03:00

2025-04-22T18:32:00+03:00

владимирская область

происшествия

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области, задействованы все экстренные службы, сообщает администрация района в Telegram-канале.Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы."Проводится эвакуация населенных пунктов Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении администрации района.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012630189.html

владимирская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимирская область, происшествия, взрыв в воинской части во владимирской области