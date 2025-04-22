https://ria.ru/20250422/eksport-2012812060.html

Продвижение экспорта креативных индустрий обсудили на конференции

Продвижение экспорта креативных индустрий обсудили на конференции - РИА Новости, 22.04.2025

Продвижение экспорта креативных индустрий обсудили на конференции

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта из более 60 регионов страны,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:19:00+03:00

2025-04-22T18:19:00+03:00

2025-04-22T18:19:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта из более 60 регионов страны, представители федеральных институтов развития и креативных индустрий, открылась 22 апреля в Москве на площадке Агентства креативных индустрий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), являющийся ее организатором."Главная тема конференции - поддержка экспорта креативных индустрий. В обсуждении потребностей отрасли, сложностей при выходе на внешние рынки приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, Агентства креативных индустрий, Московской школы управления "Сколково", а также игроки рынка: Ассоциации анимационного кино, Организации развития видеоигровой индустрии, АНО "Якутская республиканская киносеть", компаний "Лабмедиа", Fashion Hub Russia, Ассоциации инновационных предприятий и несырьевого экспорта "Один пояс-один путь", - говорится в сообщении."В последние годы государство уделяет повышенное внимание поддержке креативных индустрий: совершенствуется законодательная база, регионы все больше вовлекаются в продвижение своих креативщиков. Инфраструктура РЭЦ, центров поддержки экспорта в регионах также отвечает на эту тенденцию. Мы оцениваем потенциал экспорта креативных индустрий регионов, прорабатываем возможности продвижения креативного экспорта, в том числе под национальным брендом "Сделано в России", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Роль креативного сектора в экономике России продолжает усиливаться. Его вклад в ВВП страны в 2024 году превысил 4% и к 2030 году должен достичь 6%. Об этом на конференции рассказала директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде."Принятый 8 августа 2024 года федеральный закон "О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации" отводит ключевую роль регионам в развитии креативных индустрий. С 2024 года Центр развития креативной экономики АСИ внедряет Региональный стандарт развития креативных индустрий, который помогает регионам определить приоритетные креативные индустрии и выработать меры их поддержки, в том числе экспортной там, где есть высокий потенциал выхода на зарубежные рынки. Хочу отметить, что при создании креативных продуктов их сразу необходимо формулировать на экспорт, поскольку креативные продукты легче и быстрее становятся международными", - подчеркнула Черкес-заде.Креативные индустрии все чаще рассматриваются как один из ключевых драйверов экономического роста, позволяющий бизнесу встроиться в международные цепочки добавленной стоимости, отметила в ходе конференции руководитель проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Кондакова."Услуги приносят почти в три раза больше добавленной стоимости на один доллар валового экспорта, чем товары. Однако креативным компаниям зачастую не подходят классические меры поддержки - им нужны персонифицированные услуги, разработанные с учетом специфики и нужд отрасли. Сейчас РЭЦ совместно с Минэкономразвития, институтами развития и бизнесом формирует предложения по необходимым мерам поддержки для индустрий", - сообщила Кондакова.В ближайшее время РЭЦ и АСИ планируют запустить цикл вебинаров для представителей креативных индустрий, в том числе по вопросам кросс-культурного взаимодействия. Компаниям также важно помогать выстраивать международную партнерскую сеть, участвовать в профильных мероприятиях. На сайте РЭЦ представлен график таких мероприятий: зарубежных кинорынков, фестивалей, выставок, бизнес-миссий и т.д."Экспорт креативных продуктов - важнейшее звено инфраструктуры развития креативных индустрий. При этом пока это самая неизученная тема в связи с санкциями и новизной повестки креативных индустрий вообще. То, что РЭЦ активно поднимает эту тему, в том числе через такие события, как сегодня, дает надежду на ее динамичное развитие", - отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.РЭЦ напомнил, что центры поддержки экспорта осуществляют поддержку региональных компаний малого и среднего бизнеса на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.

https://ria.ru/20250421/rets-2012465037.html

https://ria.ru/20250416/prodvizhenie-2011516887.html

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экономика, россия