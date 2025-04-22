https://ria.ru/20250422/ekobereg-2012753338.html

Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег"

Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег" - РИА Новости, 22.04.2025

Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег"

Глава подмосковных Химок Елена Землякова в ходе пешего обхода в микрорайоне Левобережный проверила содержание территории парка "Экоберег", сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:34:00+03:00

2025-04-22T15:34:00+03:00

2025-04-22T15:34:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012752874_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_7cb30bae55130e2de1316b29840afdde.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова в ходе пешего обхода в микрорайоне Левобережный проверила содержание территории парка "Экоберег", сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. На встрече также присутствовали заместители по направлениям, сотрудники дирекции парков и председатели общественной палаты региона. Особое внимание уделили состоянию пешеходной зоны, набережной, скейт-парка, роллердрома, футбольного поля, детской и спортивной площадок. Глава Химок проверила качество проведения работ в рамках месяца чистоты и благоустройства. Специалисты приводят в порядок пешеходные зоны, красят лавочки и ограждение вдоль набережной. Совсем скоро в парке начнется уборка прибрежной зоны. После масштабного обхода Землякова поручила профильным службам привести в порядок заградительную сетку спортивной площадки и почистить прилегающую территорию. Парк "Экоберег" – одна из самых популярных площадок Московской области среди любителей экстремальных видов спорта. Для поклонников активного отдыха здесь открыты скейт-парк, футбольное поле, велодорожки и ворк-аут площадки. Кроме того, в парке есть множество зеленых зон для пеших прогулок, а около набережной обустроена зона отдыха с шезлонгами.

https://ria.ru/20250419/khimki-2012315693.html

https://ria.ru/20250418/rekonstruktsiya-2012006829.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)