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Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег" - РИА Новости, 22.04.2025
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15:34 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ekobereg-2012753338.html
Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег"
Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег" - РИА Новости, 22.04.2025
Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег"
Глава подмосковных Химок Елена Землякова в ходе пешего обхода в микрорайоне Левобережный проверила содержание территории парка "Экоберег", сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:34:00+03:00
2025-04-22T15:34:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова в ходе пешего обхода в микрорайоне Левобережный проверила содержание территории парка "Экоберег", сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. На встрече также присутствовали заместители по направлениям, сотрудники дирекции парков и председатели общественной палаты региона. Особое внимание уделили состоянию пешеходной зоны, набережной, скейт-парка, роллердрома, футбольного поля, детской и спортивной площадок. Глава Химок проверила качество проведения работ в рамках месяца чистоты и благоустройства. Специалисты приводят в порядок пешеходные зоны, красят лавочки и ограждение вдоль набережной. Совсем скоро в парке начнется уборка прибрежной зоны. После масштабного обхода Землякова поручила профильным службам привести в порядок заградительную сетку спортивной площадки и почистить прилегающую территорию. Парк "Экоберег" – одна из самых популярных площадок Московской области среди любителей экстремальных видов спорта. Для поклонников активного отдыха здесь открыты скейт-парк, футбольное поле, велодорожки и ворк-аут площадки. Кроме того, в парке есть множество зеленых зон для пеших прогулок, а около набережной обустроена зона отдыха с шезлонгами.
https://ria.ru/20250419/khimki-2012315693.html
https://ria.ru/20250418/rekonstruktsiya-2012006829.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок Землякова провела обход парка "Экоберег"

Глава подмосковных Химок Землякова провела пеший обход парка "Экоберег"

© Фото предоставлено администрацией городского округа ХимкиГлава Химок Землякова во время обхода парка "Экоберег"
Глава Химок Землякова во время обхода парка Экоберег - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото предоставлено администрацией городского округа Химки
Глава Химок Землякова во время обхода парка "Экоберег"
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова в ходе пешего обхода в микрорайоне Левобережный проверила содержание территории парка "Экоберег", сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
На встрече также присутствовали заместители по направлениям, сотрудники дирекции парков и председатели общественной палаты региона. Особое внимание уделили состоянию пешеходной зоны, набережной, скейт-парка, роллердрома, футбольного поля, детской и спортивной площадок.
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После масштабного обхода Землякова поручила профильным службам привести в порядок заградительную сетку спортивной площадки и почистить прилегающую территорию.
Парк "Экоберег" – одна из самых популярных площадок Московской области среди любителей экстремальных видов спорта. Для поклонников активного отдыха здесь открыты скейт-парк, футбольное поле, велодорожки и ворк-аут площадки. Кроме того, в парке есть множество зеленых зон для пеших прогулок, а около набережной обустроена зона отдыха с шезлонгами.
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