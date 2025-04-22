https://ria.ru/20250422/efiopiya-2012679831.html

Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса

Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса - РИА Новости, 22.04.2025

Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса

Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом". В бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:09:00+03:00

2025-04-22T11:09:00+03:00

2025-04-22T11:09:00+03:00

эфиопия

россия

ярослав тарасюк

африка

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом". В бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ уже сегодня можно найти интервью с Торговым представителем России в Эфиопии Ярославом Тарасюком, сообщает центр."Ярослав Тарасюк рассказал о текущем состоянии торгово-экономических отношений России и Эфиопии — пятой экономики Африки. Так, по его словам, двусторонний товарооборот показывает устойчивый рост, при этом Торгпредство работает над расширением номенклатуры поставляемой в Эфиопию продукции. К перспективным сферам для сотрудничества и экспорта относятся агропромышленный комплекс, ИТ, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство объектов инфраструктуры, развитие транспорта, электроэнергетика и не только", - говорится в сообщении."Между Россией и Эфиопией заключено соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Товарооборот между странами растет, поэтому со своей стороны, мы работаем над постоянным расширением номенклатуры и диверсификации торговой корзины. Эфиопия готова реализовывать совместные проекты с российским бизнесом", — отметил Тарасюк.В интервью также говорится об особенностях рынка Эфиопии, восприятия и продвижения российской продукции, сертификации товаров, а также логистики поставок и деловой коммуникации."Развитие сотрудничества с африканскими государствами — один из приоритетов РЭЦ. Эфиопия — вторая по населенности страна в Африке, которая открывает широкие возможности для российского бизнеса в различных сферах: туризм, промышленность, сельское хозяйство и многие другие", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов."База знаний экспортера" — это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.

https://ria.ru/20250421/irkutsk-2012465657.html

https://ria.ru/20250417/seminar-2012036260.html

эфиопия

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эфиопия, россия, ярослав тарасюк, африка, экономика, российский экспортный центр (рэц)