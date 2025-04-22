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Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса - РИА Новости, 22.04.2025
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11:09 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/efiopiya-2012679831.html
Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса
Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса - РИА Новости, 22.04.2025
Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса
Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом". В бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:09:00+03:00
2025-04-22T11:09:00+03:00
эфиопия
россия
ярослав тарасюк
африка
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом". В бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ уже сегодня можно найти интервью с Торговым представителем России в Эфиопии Ярославом Тарасюком, сообщает центр."Ярослав Тарасюк рассказал о текущем состоянии торгово-экономических отношений России и Эфиопии — пятой экономики Африки. Так, по его словам, двусторонний товарооборот показывает устойчивый рост, при этом Торгпредство работает над расширением номенклатуры поставляемой в Эфиопию продукции. К перспективным сферам для сотрудничества и экспорта относятся агропромышленный комплекс, ИТ, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство объектов инфраструктуры, развитие транспорта, электроэнергетика и не только", - говорится в сообщении."Между Россией и Эфиопией заключено соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Товарооборот между странами растет, поэтому со своей стороны, мы работаем над постоянным расширением номенклатуры и диверсификации торговой корзины. Эфиопия готова реализовывать совместные проекты с российским бизнесом", — отметил Тарасюк.В интервью также говорится об особенностях рынка Эфиопии, восприятия и продвижения российской продукции, сертификации товаров, а также логистики поставок и деловой коммуникации."Развитие сотрудничества с африканскими государствами — один из приоритетов РЭЦ. Эфиопия — вторая по населенности страна в Африке, которая открывает широкие возможности для российского бизнеса в различных сферах: туризм, промышленность, сельское хозяйство и многие другие", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов."База знаний экспортера" — это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
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эфиопия, россия, ярослав тарасюк, африка, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Эфиопия, Россия, Ярослав Тарасюк, Африка, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Торгпред РФ в Эфиопии сообщил о новых возможностях для российского бизнеса

Торгпред РФ Тарасюк в Эфиопии рассказал о возможностях для российского бизнеса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЯрослав Тарасюк
Ярослав Тарасюк - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ярослав Тарасюк
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом". В бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ уже сегодня можно найти интервью с Торговым представителем России в Эфиопии Ярославом Тарасюком, сообщает центр.
"Ярослав Тарасюк рассказал о текущем состоянии торгово-экономических отношений России и Эфиопии — пятой экономики Африки. Так, по его словам, двусторонний товарооборот показывает устойчивый рост, при этом Торгпредство работает над расширением номенклатуры поставляемой в Эфиопию продукции. К перспективным сферам для сотрудничества и экспорта относятся агропромышленный комплекс, ИТ, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство объектов инфраструктуры, развитие транспорта, электроэнергетика и не только", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 10:34
"Между Россией и Эфиопией заключено соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Товарооборот между странами растет, поэтому со своей стороны, мы работаем над постоянным расширением номенклатуры и диверсификации торговой корзины. Эфиопия готова реализовывать совместные проекты с российским бизнесом", — отметил Тарасюк.
В интервью также говорится об особенностях рынка Эфиопии, восприятия и продвижения российской продукции, сертификации товаров, а также логистики поставок и деловой коммуникации.
"Развитие сотрудничества с африканскими государствами — один из приоритетов РЭЦ. Эфиопия — вторая по населенности страна в Африке, которая открывает широкие возможности для российского бизнеса в различных сферах: туризм, промышленность, сельское хозяйство и многие другие", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
"База знаний экспортера" — это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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ЭфиопияРоссияЯрослав ТарасюкАфрикаЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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