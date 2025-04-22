https://ria.ru/20250422/efimov-2012675546.html

Ефимов: детский сад на 350 мест в Новой Москве возведут в 2026 году

Ефимов: детский сад на 350 мест в Новой Москве возведут в 2026 году - РИА Новости, 22.04.2025

Ефимов: детский сад на 350 мест в Новой Москве возведут в 2026 году

Строительство детского сада на 350 мест в Филимонковском районе Новой Москвы завершат в 2026 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:06:00+03:00

2025-04-22T11:06:00+03:00

2025-04-22T11:06:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Строительство детского сада на 350 мест в Филимонковском районе Новой Москвы завершат в 2026 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что объект после завершения строительных работ перейдет в систему образования города."Детский сад площадью более 5 тысяч квадратных метров продолжают строить на улице Лаптева. Группы там запроектированы на всех трех этажах здания", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В здании будут два основных блока: для пребывания детей и административно-хозяйственный. Рядом с детским садом разместят игровые площадки с навесами и спортивные площадки, указывается в сообщении.Как добавляется в нем, девелопер проекта – инвестгруппа "Абсолют".Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что обновленное здание школы №17 в районе Коньково будет открыто в сентябре.

https://ria.ru/20250422/efimov-2012628588.html

https://ria.ru/20250421/moskva-2012212099.html

москва

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Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)