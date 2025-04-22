Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/efimov-2012628588.html
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ - РИА Новости, 22.04.2025
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ
На западе Москвы в Кунцеве реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект составили почти 36 миллиардов... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:12:00+03:00
2025-04-22T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На западе Москвы в Кунцеве реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект составили почти 36 миллиардов рублей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участок находится на Молдавской улице, рядом со станцией метро "Кунцевская"."Современное деловое пространство создадут на западе столицы по программе КРТ. Оно появится в рамках реорганизации участка площадью 3,16 гектара. Инвестиции в проект составят 35,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,2 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Кунцеве появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Площадь самого объекта составит около 80 тысяч "квадратов", уточнил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Помимо офисов, внутри будут обустроены магазины, заведения общепита, банковские отделения, фитнес-клубы и аптеки.На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта комплексного развития территорий на 4,2 тысячи гектаров.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1be6c4c14931d2d7edce798dde4132f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ

Ефимов: в районе Кунцево в Москве в рамках КРТ построят деловое пространство

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На западе Москвы в Кунцеве реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект составили почти 36 миллиардов рублей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Участок находится на Молдавской улице, рядом со станцией метро "Кунцевская".
«
"Современное деловое пространство создадут на западе столицы по программе КРТ. Оно появится в рамках реорганизации участка площадью 3,16 гектара. Инвестиции в проект составят 35,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,2 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Кунцеве появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Площадь самого объекта составит около 80 тысяч "квадратов", уточнил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Помимо офисов, внутри будут обустроены магазины, заведения общепита, банковские отделения, фитнес-клубы и аптеки.
На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта комплексного развития территорий на 4,2 тысячи гектаров.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала