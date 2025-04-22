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Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ - РИА Новости, 22.04.2025
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ
На западе Москвы в Кунцеве реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект составили почти 36 миллиардов... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:12:00+03:00
2025-04-22T09:12:00+03:00
2025-04-22T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На западе Москвы в Кунцеве реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект составили почти 36 миллиардов рублей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участок находится на Молдавской улице, рядом со станцией метро "Кунцевская"."Современное деловое пространство создадут на западе столицы по программе КРТ. Оно появится в рамках реорганизации участка площадью 3,16 гектара. Инвестиции в проект составят 35,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,2 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Кунцеве появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Площадь самого объекта составит около 80 тысяч "квадратов", уточнил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Помимо офисов, внутри будут обустроены магазины, заведения общепита, банковские отделения, фитнес-клубы и аптеки.На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта комплексного развития территорий на 4,2 тысячи гектаров.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: у станции метро "Кунцевская" реорганизуют участок в рамках КРТ
Ефимов: в районе Кунцево в Москве в рамках КРТ построят деловое пространство
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. На западе Москвы в Кунцеве реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект составили почти 36 миллиардов рублей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Участок находится на Молдавской улице, рядом со станцией метро "Кунцевская".
«
"Современное деловое пространство создадут на западе столицы по программе КРТ. Оно появится в рамках реорганизации участка площадью 3,16 гектара. Инвестиции в проект составят 35,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,2 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Кунцеве появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Площадь самого объекта составит около 80 тысяч "квадратов", уточнил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Помимо офисов, внутри будут обустроены магазины, заведения общепита, банковские отделения, фитнес-клубы и аптеки.
На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта комплексного развития территорий на 4,2 тысячи гектаров.