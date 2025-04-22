https://ria.ru/20250422/dtp-2012712269.html

МВД назвало причину крупного ДТП в Тверской области

МВД назвало причину крупного ДТП в Тверской области - РИА Новости, 22.04.2025

МВД назвало причину крупного ДТП в Тверской области

Взорвавшееся на ходу колесо грузового автомобиля стало причиной ДТП на М11 в Тверской области, пострадал, по уточненным данным, один человек, сообщило УМВД по... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:59:00+03:00

2025-04-22T12:59:00+03:00

2025-04-22T12:59:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

mercedes

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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Взорвавшееся на ходу колесо грузового автомобиля стало причиной ДТП на М11 в Тверской области, пострадал, по уточненным данным, один человек, сообщило УМВД по региону. Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись. Согласно предварительным данным ведомства, пострадали два человека. "Автодор" сообщал об отсутствии движения на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, был организован съезд на М10 "Россия". По данным ГУ МЧС, возгорание ликвидировано. "Предварительно установлено, что у движущегося автомобиля Mercedes-Benz Actros под управлением мужчины 1983 года рождения на ходу взорвалось колесо. В результате автомобиль совершил боковое столкновение с автомобилем SITRAK под управлением мужчины 1979 года рождения, перевозившим экскаватор. От удара автомобиль SITRAK столкнулся с впереди идущим автомобилем OMODA под управлением молодого человека 2002 года рождения", - сообщается в Telegram-канале УМВД. УМВД уточняет, что в результате ДТП пострадал один человек - водитель автомобиля Mercedes. Движение по трассе в сторону Москвы затруднено. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают пути объезда через 208-й километр трассы М-11.

https://ria.ru/20250420/dtp-2012424140.html

https://ria.ru/20250420/dtp-2012416796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mercedes