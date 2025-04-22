МВД назвало причину крупного ДТП в Тверской области
Причиной ДТП на трассе М11 в Тверской области стало взорвавшееся колесо
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДТП на трассе М-11 в Тверской области
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
ДТП на трассе М-11 в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Взорвавшееся на ходу колесо грузового автомобиля стало причиной ДТП на М11 в Тверской области, пострадал, по уточненным данным, один человек, сообщило УМВД по региону.
Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись. Согласно предварительным данным ведомства, пострадали два человека. "Автодор" сообщал об отсутствии движения на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, был организован съезд на М10 "Россия". По данным ГУ МЧС, возгорание ликвидировано.
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"Предварительно установлено, что у движущегося автомобиля Mercedes-Benz Actros под управлением мужчины 1983 года рождения на ходу взорвалось колесо. В результате автомобиль совершил боковое столкновение с автомобилем SITRAK под управлением мужчины 1979 года рождения, перевозившим экскаватор. От удара автомобиль SITRAK столкнулся с впереди идущим автомобилем OMODA под управлением молодого человека 2002 года рождения", - сообщается в Telegram-канале УМВД.
УМВД уточняет, что в результате ДТП пострадал один человек - водитель автомобиля Mercedes. Движение по трассе в сторону Москвы затруднено. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают пути объезда через 208-й километр трассы М-11.
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