https://ria.ru/20250422/dron-2012851739.html

Киев отправил в Британию инструкторов по управлению дронами, пишет Times

Киев отправил в Британию инструкторов по управлению дронами, пишет Times - РИА Новости, 22.04.2025

Киев отправил в Британию инструкторов по управлению дронами, пишет Times

Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать военных королевства тактике борьбы с российскими БПЛА, сообщает во... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:02:00+03:00

2025-04-22T22:02:00+03:00

2025-04-22T22:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать военных королевства тактике борьбы с российскими БПЛА, сообщает во вторник газета Times. "Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по дронам, чтобы обучить британских военных новейшей тактике применения российских беспилотников на поле боя и помочь им лучше подготовиться к конфликту", - сказано в статье. Отмечается, что обучение проходит в рамках британской программы подготовки украинских военных Interflex. Участвовавшие в боевых действий инструкторы передают свой опыт британским военным, а также внедряют навыки управления дронами в подготовку украинских солдат. Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада. Министерство обороны Великобритании сообщило в декабре 2024 года, что более 51 тысячи украинских солдат прошли обучение в рамках операции Interflex. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250117/ssha-1994228066.html

https://ria.ru/20250418/prigovor-2011940877.html

https://ria.ru/20250109/britanija-1992960877.html

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в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато