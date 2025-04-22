Киев отправил в Британию инструкторов по управлению дронами, пишет Times
Times: украинские инструкторы обучат британских военных противодействию БПЛА РФ
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать военных королевства тактике борьбы с российскими БПЛА, сообщает во вторник газета Times.
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"Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по дронам, чтобы обучить британских военных новейшей тактике применения российских беспилотников на поле боя и помочь им лучше подготовиться к конфликту", - сказано в статье.
Отмечается, что обучение проходит в рамках британской программы подготовки украинских военных Interflex. Участвовавшие в боевых действий инструкторы передают свой опыт британским военным, а также внедряют навыки управления дронами в подготовку украинских солдат.
Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада.
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Министерство обороны Великобритании сообщило в декабре 2024 года, что более 51 тысячи украинских солдат прошли обучение в рамках операции Interflex.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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