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В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/donetsk-2012783681.html
В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель
В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.04.2025
В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета на кладбище в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:36:00+03:00
2025-04-22T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
в мире
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета на кладбище в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.&quot;По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате детонации взрывоопасного предмета по ул. Одинцова (кладбище &quot;Красный Пахарь&quot;) получил ранение мужчина 1957 года рождения&quot;, - написал мэр.Он уточнил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20250409/donetsk-2010353321.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире
В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при взрыве на кладбище

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета на кладбище в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«

"По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате детонации взрывоопасного предмета по ул. Одинцова (кладбище "Красный Пахарь") получил ранение мужчина 1957 года рождения", - написал мэр.

Он уточнил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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