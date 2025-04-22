https://ria.ru/20250422/donetsk-2012783681.html

В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель

В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.04.2025

В Донецке при взрыве на кладбище пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета на кладбище в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:36:00+03:00

2025-04-22T16:36:00+03:00

2025-04-22T16:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

в мире

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета на кладбище в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате детонации взрывоопасного предмета по ул. Одинцова (кладбище "Красный Пахарь") получил ранение мужчина 1957 года рождения", - написал мэр.Он уточнил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20250409/donetsk-2010353321.html

донецк

куйбышевский район

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