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Диагностику заболеваний у детей по спецпротоколу внедрят на Смоленщине - РИА Новости, 22.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:35 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/diagnostika-2012690966.html
Диагностику заболеваний у детей по спецпротоколу внедрят на Смоленщине
Диагностику заболеваний у детей по спецпротоколу внедрят на Смоленщине - РИА Новости, 22.04.2025
Диагностику заболеваний у детей по спецпротоколу внедрят на Смоленщине
В Смоленской области планируют внедрить раннюю диагностику редких заболеваний у детей по специальному протоколу, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:35:00+03:00
2025-04-22T11:35:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Смоленской области планируют внедрить раннюю диагностику редких заболеваний у детей по специальному протоколу, сообщил губернатор Василий Анохин. "Нет ничего более ценного, чем здоровье детей. Раннюю диагностику редких болезней у малышей внедрим в Смоленской области. Это комплекс обследований для выявления опасных патологий, в том числе наследственных. Реализацию этого важного проекта обсудили с медицинским ученым мирового уровня – президентом Союза педиатров России, главным внештатным детским специалистом по профилактической медицине Минздрава России Лейлой Сеймуровной Намазовой-Барановой", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, Смоленская область станет первым регионом, где будет внедрена ранняя диагностика редких заболеваний у детей по специальному протоколу, разработанному учеными и экспертами Союза педиатров России. Анохин напомнил, что с прошлой осени регион участвует в пилотном проекте по обучению медиков первичного звена простым схемам выявления у детей расстройств аутистического спектра и других особенностей психофизического развития. "Все эти наработки были собраны Лейлой Сеймуровной в справочнике. Он издан в начале года и будет распространяться среди педиатров, фельдшеров и медсестер Смоленской области, чтобы у них были понятные диагностические инструменты", - подчеркнул губернатор. Он добавил, что следующим шагом станет постепенная модернизация системы поддержки особенных детей, чтобы создать максимально комфортные условия для их социализации. "Совместная работа позволит разработать эффективную систему раннего выявления редких и тяжелых заболеваний у детей и сохранить здоровье многих маленьких жителей Смоленской области", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250421/onf-2012519793.html
https://ria.ru/20250418/smolensk-2012191072.html
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василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Диагностику заболеваний у детей по спецпротоколу внедрят на Смоленщине

Диагностику заболеваний у детей по спецпротоколу внедрят в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Смоленской области планируют внедрить раннюю диагностику редких заболеваний у детей по специальному протоколу, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Нет ничего более ценного, чем здоровье детей. Раннюю диагностику редких болезней у малышей внедрим в Смоленской области. Это комплекс обследований для выявления опасных патологий, в том числе наследственных. Реализацию этого важного проекта обсудили с медицинским ученым мирового уровня – президентом Союза педиатров России, главным внештатным детским специалистом по профилактической медицине Минздрава России Лейлой Сеймуровной Намазовой-Барановой", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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По его словам, Смоленская область станет первым регионом, где будет внедрена ранняя диагностика редких заболеваний у детей по специальному протоколу, разработанному учеными и экспертами Союза педиатров России.
Анохин напомнил, что с прошлой осени регион участвует в пилотном проекте по обучению медиков первичного звена простым схемам выявления у детей расстройств аутистического спектра и других особенностей психофизического развития.
"Все эти наработки были собраны Лейлой Сеймуровной в справочнике. Он издан в начале года и будет распространяться среди педиатров, фельдшеров и медсестер Смоленской области, чтобы у них были понятные диагностические инструменты", - подчеркнул губернатор.
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Он добавил, что следующим шагом станет постепенная модернизация системы поддержки особенных детей, чтобы создать максимально комфортные условия для их социализации.
"Совместная работа позволит разработать эффективную систему раннего выявления редких и тяжелых заболеваний у детей и сохранить здоровье многих маленьких жителей Смоленской области", - резюмировал глава региона.
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
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