https://ria.ru/20250422/chuma-2012801235.html

Около 10 тыс исследований на африканскую чуму свиней провели в Подмосковье

Около 10 тыс исследований на африканскую чуму свиней провели в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2025

Около 10 тыс исследований на африканскую чуму свиней провели в Подмосковье

Специалисты подмосковной госветслужбы провели около 10 тысяч лабораторных исследований на африканскую чуму свиней с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:44:00+03:00

2025-04-22T17:44:00+03:00

2025-04-22T17:44:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Специалисты подмосковной госветслужбы провели около 10 тысяч лабораторных исследований на африканскую чуму свиней с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Африканская чума свиней – болезнь безвредная для человека, но одна из самых опасных и заразных для домашних свиней и диких кабанов, приводящая к гибели целого поголовья в течение 4–7 дней. В ведомстве отметили, что владельцы свиней обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, предоставлять ветеринарам по их требованию сведения об имеющихся или имевшихся свиньях и полученном от них приплоде, сообщать обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания, а также принимать меры по изоляции свиней, подозреваемых в болезни, до прибытия специалистов. Для записи к ветеринарам и информирования специалистов о внештатных случаях в региональных хозяйствах действует горячая линия. Узнать номер можно на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 21:00 операторами, а в ночное время электронным помощником "Вита".

https://ria.ru/20250422/vodokanal-2012794727.html

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