https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012791340.html

Более 700 общественных пространств благоустроили в Липецкой области

Более 700 общественных пространств благоустроили в Липецкой области - РИА Новости, 22.04.2025

Более 700 общественных пространств благоустроили в Липецкой области

За семь лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Липецкой области благоустроили свыше 700 общественных пространств, в том числе по... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:05:00+03:00

2025-04-22T17:05:00+03:00

2025-04-22T17:05:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 22 апр - РИА Новости. За семь лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Липецкой области благоустроили свыше 700 общественных пространств, в том числе по итогам Всероссийского голосования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства в 2026 году может каждый гражданин России старше 14 лет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Голосование стартовало на днях и продлится до 12 июня. Отдать свой голос за одну из предложенных территорий можно на платформе проекта или в мобильных пунктах для голосования, которые будут работать во всех муниципалитетах региона. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят. По словам Артамонова, на голосование выставлены 36 общественных территорий в восьми муниципальных образованиях Липецкой области с численностью населения более 10 тысяч человек. Это – Липецк, Задонск, Лебедянь, Грязи, Усмань, Данков, Елец и Чаплыгин. В прошлом году в голосовании приняли участие более 143 тысяч жителей Липецкой области "Когда преображаются наши скверы, парки, набережные — меняется жизнь вокруг. Благодаря нацпроекту мы не просто ремонтируем, а создаем места, где приятно гулять с детьми, встречаться с друзьями, отдыхать после работы. И главное — делаем это вместе с жителями, потому что именно они лучше всех знают, что нужно их району", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250418/lipetskaya-2012001512.html

https://ria.ru/20250417/korpus-2011783219.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк