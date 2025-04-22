Более 700 общественных пространств благоустроили в Липецкой области
Благоустройство более 700 общественных мест провели в Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 апр - РИА Новости. За семь лет реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Липецкой области благоустроили свыше 700 общественных пространств, в том числе по итогам Всероссийского голосования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства в 2026 году может каждый гражданин России старше 14 лет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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Голосование стартовало на днях и продлится до 12 июня. Отдать свой голос за одну из предложенных территорий можно на платформе проекта или в мобильных пунктах для голосования, которые будут работать во всех муниципалитетах региона. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят.
По словам Артамонова, на голосование выставлены 36 общественных территорий в восьми муниципальных образованиях Липецкой области с численностью населения более 10 тысяч человек. Это – Липецк, Задонск, Лебедянь, Грязи, Усмань, Данков, Елец и Чаплыгин. В прошлом году в голосовании приняли участие более 143 тысяч жителей Липецкой области
"Когда преображаются наши скверы, парки, набережные — меняется жизнь вокруг. Благодаря нацпроекту мы не просто ремонтируем, а создаем места, где приятно гулять с детьми, встречаться с друзьями, отдыхать после работы. И главное — делаем это вместе с жителями, потому что именно они лучше всех знают, что нужно их району", – сказал Артамонов.