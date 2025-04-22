https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012714683.html

Нижегородцы могут выбрать общественные пространства для благоустройства

Нижегородцы могут выбрать общественные пространства для благоустройства - РИА Новости, 22.04.2025

Нижегородцы могут выбрать общественные пространства для благоустройства

Жители Нижегородской области до 12 июня могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни",... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:11:00+03:00

2025-04-22T13:11:00+03:00

2025-04-22T13:11:00+03:00

нижегородская область

глеб никитин

благоустройство

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Жители Нижегородской области до 12 июня могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. Голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", стартовало в России 21 апреля. До 12 июня нижегородцы могут выбрать общественные территории – на рейтинговое голосование выставлено 124 общественных пространства в 22 муниципалитетах региона, говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с 2019 года по проекту "Формирование комфортной городской среды", который теперь является частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в Нижегородской области благоустроили 649 общественных пространств и 2,6 тысячи дворовых территорий. "Это самый наглядный результат эффективности проекта: при поддержке федерального бюджета и на основе решений жителей мы вместе делаем города комфортнее, современнее и красивее. Призываю вас и в этом году не оставаться в стороне и принять участие в выборе общественных пространств для благоустройства", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Отмечается, что после голосования за общественное пространство на сайте поддержки инициатив жителей Нижегородской области или с помощью волонтеров проекта можно будет принять участие в викторине "Купно за едино". Викторина посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, чтобы присоединиться к ней, нужно на сайте поддержки инициатив жителей области кликнуть по баннеру викторины и ответить на три вопроса. Участники, давшие правильные ответы, получат шанс стать обладателями ценных подарков, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250417/razvitie-2011830698.html

https://ria.ru/20250404/pereezd-2009395582.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, благоустройство