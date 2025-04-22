https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012597387.html

Будущее городской среды: россияне выбирают объекты для благоустройства

Будущее городской среды: россияне выбирают объекты для благоустройства - РИА Новости, 22.04.2025

Будущее городской среды: россияне выбирают объекты для благоустройства

В последние пять лет россияне сами решают, где необходимо улучшение городской среды, и тем самым влияют на то, какими будут условия их жизни. 21 апреля... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:37:00+03:00

2025-04-22T13:37:00+03:00

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В последние пять лет россияне сами решают, где необходимо улучшение городской среды, и тем самым влияют на то, какими будут условия их жизни. 21 апреля стартовало пятое Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", которая с 2025 года входит в национальный проект "Инфраструктура для жизни" (стал продолжением нацпроекта "Жилье и городская среда"). В материале РИА Новости подробнее читайте о том, как преображаются территории, например, историческая Стрелка в Нижнем Новгороде, центральная площадь в Зарайске и парк "Молодежный" в Самаре.Индекс качества растетВсероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. С каждым годом интерес россиян к выбору объектов благоустройства возрастает. Если пять лет назад в голосовании приняли участие 9,7 миллиона россиян, то по итогам прошлого года – уже 17,2 миллиона жителей страны.Вместе с реализацией проектов по благоустройству общественных пространств повышается индекс качества городской среды.Так, по итогам нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2019 по 2024 год индекс качества городской среды в России в среднем вырос на 31%, а доля городов с комфортной средой составила 82,4%. По итогам 2024 года из 1117 городов 920 признаны благоприятными для проживания, что на 161 город больше, чем в 2023 году (759 городов).Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, такого результата удалось достичь за счет активности граждан в вопросах благоустройства – так амбициозная задача президента РФ стала реальностью."Голосование – это уникальная возможность для каждого жителя внести свой вклад в развитие региона. В прошлом году свой выбор сделали 17,2 миллиона человек. Благодаря их активному участию мы уже пятый год подряд создаем именно те пространства, которые востребованы в конкретном регионе, повышая комфорт для жителей и привлекая туристов в самые разные уголки нашей страны", — сказал Файзуллин, которого цитирует пресс-служба Минстроя.Открытие Стрелки в Нижнем НовгородеЗа счет благоустройства многие города России уже стали центрами притяжения. Например, нижегородская Стрелка – географическая и историческая территория на месте слияния Волги и Оки. До революции на Стрелке находились пристани Нижегородской ярмарки, а в советский период – большой грузовой порт. После сноса порта в 2010-е годы эта зона была закрыта и фактически исключена из городской жизни.Команда правительства региона с 2019 года вместе с экспертами проводила исследования и формировала комплексный план развития территории Нижнего Новгорода. Благоустройство и переосмысление Стрелки реализовывалось по региональной программе "Среда 800" с привлечением внебюджетных источников финансирования.Задачей было в первую очередь открыть Стрелку, сделать ее функциональной и привлекательной для горожан и туристов. Теперь на месте промзоны – контекстуальное общественное пространство: огромный городской сад с красивыми видами, арт-объектами и различными зонами.Развитие Стрелки не прекращается. В планах на 2025 год – привести в порядок еще 1,9 гектара между собором Александра Невского и улицей Совнаркомовской. Планируется создание дорожек, освещения, посадка деревьев, кустарников и цветников, установка малых архитектурных форм."В настоящее время готовится документация для проведения конкурса по выбору подрядчика, но уже сейчас территория открыта и наполняется городскими событиями, фестивалями, концертами и повседневным отдыхом нижегородцев и гостей города", – сообщила РИА Новости советник губернатора Нижегородской области, директор Института развития городской среды региона Дарья Шорина.Преображение центральной площади в ЗарайскеМалые города также облагораживаются, их особенность – компактность территории и тесные социальные связи. Пример такого благоустройства – центральная площадь подмосковного Зарайска.Город является одним из главных туристических направлений Московского региона и входит в культурно-познавательные маршруты. Благоустройство Зарайска по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" (завершился в 2024 году) ведется на протяжении шести лет и проходит в три этапа.Первый этап включал восстановление связи исторической части города с набережной реки Осетр и ее благоустройство. Второй этап был сосредоточен на создании удобной инфраструктуры. Третий этап – создание единого маршрута, связавшего основные функциональные зоны набережной и туристический центр."Шесть лет мы ведем активные работы по преображению Зарайска. Это округ с богатой историей и архитектурой. Мы продолжаем создавать комфортное пространство для жителей и гостей округа, но при этом сохранять его культурное наследие", — приводит слова зампреда правительства Подмосковья — министра благоустройства региона Михаила Хайкина пресс-служба Минблага.Работа по созданию комфортной и привлекательной городской среды по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в составе нового нацпроекта будет продолжаться. Например, в 2026 году планируется благоустройство пешеходной зоны на улицах Пожарского и Кузнецкий спуск.Благоустройство парка "Молодежный" в СамареКаждый проект благоустройства реализуется с учетом мнения местных жителей, которые выдвигают свои идеи и пожелания в ходе соучастного проектирования и выбирают территории для преображения.Так, благодаря Всероссийскому голосованию в Самаре был благоустроен парк "Молодежный", расположенный в Промышленном районе города. Он был открыт в 1976 году к 50-летнему юбилею Всесоюзной ленинской комсомольской организации и назывался "Парк имени 50-летия ВЛКСМ".Проект по благоустройству парка "Молодежный" трижды становился победителем Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2021 – 2023 годах он набирал от 25 тысяч до 27 тысяч голосов.В парке по нацпроекту "Жилье и городская среда" восстановили пешеходные дорожки протяженностью более 4 тысяч квадратных метров, появилась парковка, велодорожки, огромная детская площадка с игровыми комплексами площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, водные площадки, арт-объекты и многое другое. Также в парке восстановили озеро с фонтаном.Волонтеры благоустройстваКаждый год с выбором территорий, вынесенных на голосование, жителям помогают волонтеры благоустройства. Они работают на информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях.В прошлом году в голосовании участвовали порядка 220 тысяч добровольцев, с их помощью было собрано более 70% голосов жителей, а это более 12 миллионов голосов. Стать волонтером благоустройства может любой житель России, достигший 14 лет. Для этого достаточно пройти регистрацию на портале Добро.рф.Волонтеры демонстрируют жителям проекты, вынесенные на голосование, и помогают с выбором объектов.Елизавета Федорова из Подмосковья в этом году в третий раз примет участие в голосовании. По итогам двух лет девушка лично собрала более 5 тысяч голосов за благоустройство."Я принимала участие в проведении голосования за объекты в 2023 и в 2024 годах. В 2023 году работала в качестве волонтера, общалась с жителями, а также посещала градообразующие и другие организации с целью информирования граждан о проведении федерального проекта. В 2024 году организовывала волонтерский блок в Жуковском, обучала и готовила волонтеров", – сообщила РИА Новости Федорова.Принимайте участие в пятом Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, чтобы самостоятельно решить, как будет выглядеть территория, на которой вы проживаете. Свой голос может отдать любой житель России старше 14 лет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

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https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html

https://ria.ru/20250407/dorogi-2009827892.html

https://ria.ru/20250329/samara-2008160190.html

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россия, благоустройство, нижний новгород, самара, зарайск