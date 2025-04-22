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В Смоленской области обсудили вопросы поддержки ответственного бизнеса

В Смоленской области обсудили вопросы поддержки ответственного бизнеса - РИА Новости, 22.04.2025

В Смоленской области обсудили вопросы поддержки ответственного бизнеса

Совещание, посвященное вопросам поддержки ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга, прошло в Смоленской области, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:43:00+03:00

2025-04-22T21:43:00+03:00

2025-04-22T21:43:00+03:00

смоленская область

экономика

игорь щеголев

смоленская областная дума

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Совещание, посвященное вопросам поддержки ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга, прошло в Смоленской области, сообщает пресс-служба облправительства. Заседание открыл полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В своем выступлении он сделал акцент на том, что поддержка социально ответственного бизнеса крайне важна, а цели у государства, общества и предпринимателей одни – социальная стабильность и благополучие населения, и добиться их можно только совместными усилиями. "Мы видим, что многие предприниматели работают так, что их смело можно отнести к категории государственных деятелей. <…> Помимо хорошей зарплаты предоставляются дополнительные социальные гарантии сотрудникам. Предприятия заботятся о территориях, где они трудятся, участвуют в благотворительных проектах. И, конечно же, задача государства и общества – такие инициативы поддерживать", – отметил Щеголев, его слова приводятся на сайте полномочного представителя президента России в ЦФО. Полпред подчеркнул, что на данный момент 13 из 18 регионов ЦФО приняли законы, гарантирующие региональную поддержку ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга. Он отметил, что одной из задач является распространение стандарта на все регионы ЦФО. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поблагодарил полномочного представителя президента РФ в ЦФО за масштабную поддержку области и рассказал о положении дел в регионе в данном направлении. "Сейчас особенно важно создавать ответственным компаниям систему дополнительной мотивации как к дальнейшему инвестированию, так и вложениям в развитие кадров, социальные программы, улучшение экологии и технологий. У нас обучается 45 тысяч студентов, и наша основная задача – чтобы они оставались работать у нас на предприятиях. Для этого создаем все условия. В свою очередь, наши предприятия активно участвуют в реализации социальных проектов, в том числе и по поддержке участников СВО и их семей. Мы понимаем, что такие предприятия нужно поддерживать. Так, в конце 2024 года Смоленской областной думой был принят закон "Об ответственном ведении бизнеса", который наряду с национальным стандартом "Индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)" заложил основу для дальнейшего развития в данной сфере", – приводит пресс-служба слова Анохина. Он отметил, что в Смоленской области совместно с бизнесом ведется работа по повышению качества жизни, созданию комфортной среды. В прошлом году регион достиг исторического показателя по объему инвестиций в основной капитал — свыше 100 миллиардов рублей. "Вместе с крупными предприятиями и застройщиками активно поддерживаем социальную повестку, вкладываемся в развитие социальной сферы. На текущий момент мы реализуем около 50 проектов с объемом инвестиций более 60 миллиардов рублей в регионе, а это 12 тысяч рабочих мест", — подытожил глава региона. В обсуждении основной повестки совещания принимали участие главный федеральный инспектор по Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Юрий Стрелецкий, председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, исполняющий полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области Роман Юрицын, а также региональное бизнес-сообщество.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, игорь щеголев, смоленская областная дума, смоленская область, россия, василий анохин