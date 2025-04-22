https://ria.ru/20250422/bilayn-2012710409.html

Билайн представил рекомендации по киберграмотности для старшего поколения

Билайн представил рекомендации по киберграмотности для старшего поколения - РИА Новости, 22.04.2025

Билайн представил рекомендации по киберграмотности для старшего поколения

Оператор билайн представил комплекс рекомендаций, разработанный для экспертов, работающих с людьми старшего возраста, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:55:00+03:00

2025-04-22T13:55:00+03:00

2025-04-22T13:55:00+03:00

россия

билайн

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Оператор билайн представил комплекс рекомендаций, разработанный для экспертов, работающих с людьми старшего возраста, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что комплекс стал следующим шагом в планомерной работе, которую компания осуществляет в партнерстве с проектом "Московское долголетие".В него входят обучающие материалы (18+), раздаточные листовки и интерактивный тренажер. Он позволяет пользователям в понятной форме изучить основные виды мошенничества и узнать способы защиты от них. Позвонив по номеру +79037040611*, клиенты смогут прослушать записи, имитирующие разговоры с мошенниками, которые содержат примеры манипуляций и тактики давления злоумышленников.Круглый стол на тему "Безопасность на линии: как защитить людей старшего возраста от телефонного мошенничества" прошел в усадьбе Барышникова 21 апреля. В разговоре приняли участие советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно, директор Московского региона билайна Олег Бирюков, заместитель ГБУ "Московское долголетие" Анна Скорик, директор по управлению фродом и гарантированию доходов билайна Петр Алферов, исполнительный директор Сбербанка, лидер сегмента 65+, Мария Воелкина, клинический психолог РНИМУ имени Н.И. Пирогова Елизавета Куликова и врач-невролог, эксперт фонда здоровья мозга ФРОНТМЕД Ксения Невзорова."Наше совместное исследование с проектом “Московское долголетие” показало, что 31% представителей старшего поколения заинтересованы в обучении различным методам защиты от мошенников. Это подчеркивает важность доступного и понятного донесения информации. В связи с этим билайн разработал простые решения и инструменты обучения для специалистов, работающих с людьми старшего возраста. Тренажер и рекомендации получили положительные отзывы как от экспертов, так и от самих старших во время проведения мастер-классов в центрах “Московского долголетия”, что подтверждает их эффективность и актуальность. Мы не только внедряем современные технологии для защиты от мошенничества, но и активно развиваем программы, направленные на повышение безопасности пользователей. Наша миссия — обеспечить надежную защиту клиентов в цифровом мире", — поделился Бирюков.Участники мероприятия обсудили актуальные киберугрозы, с которыми сталкиваются люди старшего возраста, и технологии, помогающие им оставаться защищенными. Спикеры акцентировали внимание на важности развития знаний в области кибербезопасности и упомянули об аспектах когнитивного здоровья, связанных с психологией и неврологией, что позволяет лучше понять процессы, влияющие на восприятие информации.Замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что в России, согласно данным Минтруда, 20% жертв мошенников старше 60 лет."Поэтому сегодня есть необходимость в создании верифицированных площадок, где можно получить необходимые знания и навыки для противодействия преступникам. В этом году Минэкономразвития России планирует запустить программу для потенциальных предпринимателей серебряного возраста, которая будет обязательно включать блоки по финансовой и кибербезопасности", — отметила Илюшникова.Скорик отметила, что результаты совместной исследовательской работы билайна и "Московского долголетия" подтвердили, что старшее поколение более цифровизировано, особенно в Москве."Мы увидели, что участники “Московского долголетия” обладают более высокими знаниями в этой сфере, чем неучастники, а также пользуются большим количеством инструментов для защиты от кибермошенников. Это показывает, что проект внес весомый вклад в обучение старших в цифровом мире, с 2018 года занятия по компьютерной и финансовой грамотности уже прошли более 200 тысяч человек. При этом перед нами по-прежнему стоит задача усиливать работу в этом направлении, чтобы старшее поколение было максимально защищено в цифровом пространстве — как с точки зрения устойчивости самого человека действиям мошенников, так и с точки зрения популяризации максимально актуальной информации и подходов в сфере антифрода", — прокомментировала Скорик.Она выразила надежду, что результаты работы будут полезны как тем, кто работает со старшим поколением, так и детям, внукам для взаимодействия с родственниками.*Бесплатно для клиентов билайна. Для пользователей других операторов вызовы могут быть платными из-за межсетевой тарификации.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRHyrJ7kM1

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн