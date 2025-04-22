https://ria.ru/20250422/bilayn-2012593586.html

Эксперт билайн эдтех рассказал о трендах применения ИИ в маркетинге

Эксперт билайн эдтех рассказал о трендах применения ИИ в маркетинге - РИА Новости, 22.04.2025

Эксперт билайн эдтех рассказал о трендах применения ИИ в маркетинге

Билайн бизнес, развивающий цифровые решения для предпринимателей – от облачных сервисов до рекламных технологий, выступил партнером конференции "Вызовы &... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:00:00+03:00

2025-04-22T10:00:00+03:00

2025-04-22T10:00:00+03:00

билайн

вымпелком

технологии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Билайн бизнес, развивающий цифровые решения для предпринимателей – от облачных сервисов до рекламных технологий, выступил партнером конференции "Вызовы & Возможности 2025" в Краснодаре.Мероприятие прошло при поддержке АО "Альфа-Банка", АО "АльфаСтрахование" и ООО УК "Альфа-Капитал".О трендах маркетинга и цифровых коммуникаций рассказал Василий Мальцев – эксперт по рекламным продуктам подразделения билайн бизнес по рекламным технологиям билайн adtech (эдтех, рекламные технологии).Основные вызовы рекламного рынка - рост конкуренции и высокие требования к технологиямОн отметил, что за последние три года рынок претерпел серьезные изменения: произошло перераспределение рекламных бюджетов, усилились позиции отечественных игроков, сформировались новые рекламные каналы."Компании стали больше инвестировать в собственные площадки, в рекламные возможности своих платформ и инструменты обработки данных. Конкуренция за внимание клиента выросла, а стоимость привлечения существенно увеличилась", – пояснил Мальцев.В этих условиях для эффективной работы с аудиторией бизнесу требуется доступ к технологиям, которые позволяют точечно, быстро и с прогнозируемым результатом выстраивать коммуникации.Искусственный интеллект – из фантастики в реальностьЦентральной темой выступления стала трансформация маркетинга под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). В частности, был затронут вопрос о том, как автоматизация повседневных задач эволюционировала в использование нейросетей – и почему ИИ уже сегодня становится необходимым инструментом в арсенале предпринимателя.Согласно опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)*, 54% предпринимателей используют ИИ в маркетинге, а каждый третий – в бизнесе в целом.Среди ключевых задач применения ИИ – создание текстов и визуала для рекламных кампаний (43% респондентов), поиск целевой аудитории и таргетирование (36%), коммуникация с клиентами через чаты и автоматизированные ответы (27%), а также разработка рекламных концепций и контент-планов.ИИ помогает малому и среднему бизнесу сокращать затраты, ускорять запуск кампаний, снижать количество ошибок, повышать конверсию и глубже понимать свою аудиторию. Примеры использования ИИ-технологий в рекламной платформе билайн.ПРОдвижение (18+) продемонстрировали, как можно автоматизировать подбор аудитории, формировать сообщения и анализировать эффективность кампаний в режиме реального времени."ИИ – это уже не фантастика. Это рабочий инструмент, который позволяет бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения на основе данных. Мы видим, как предприниматели все активнее используют ИИ в маркетинге – и стараемся дать им в руки надежные, простые в использовании технологии", – комментирует Мальцев.Будущее маркетинга: какие тренды формируют 2025 годПо прогнозам экспертов, в ближайшие 2–3 года ключевыми трендами станут развитие автономных ИИ-решений, рост ТВ с подключением к интернету и видеорекламы, фокус на иммерсивный и персонализированный маркетинг, расширение рекламных возможностей платформ и экосистемных платформ, развитие осознанных и ценных для потребителя коммуникаций, а также ответственного потребления.По мнению Мальцева, для успешного продвижения в 2025 году бизнесу важно не гнаться за трендами, а выбирать те, которые подходят именно его целевой аудитории. Необходимо внедрять технологиина основе аналитики, тестировать гипотезы и работать на основе данных, а результат оценивать, опираясь на измеримую эффективность каждого канала, резюмировал эксперт.* Аналитический центр НАФИРеклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRHyjxTVRL

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии, искусственный интеллект (ии)