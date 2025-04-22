https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html

Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи"

Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи" - РИА Новости, 22.04.2025

Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи"

Свыше 1,5 тысячи мероприятий для читателей разного возраста пройдут в 56 округах Подмосковья в рамках ежегодной всероссийской акции "Библионочь" 26 апреля,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:28:00+03:00

2025-04-22T18:28:00+03:00

2025-04-22T18:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91238/61/912386158_0:279:3200:2079_1920x0_80_0_0_c409f674b65324fd435e3e6c4c882d24.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи мероприятий для читателей разного возраста пройдут в 56 округах Подмосковья в рамках ежегодной всероссийской акции "Библионочь" 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Библиотеки Подмосковья подготовили специальные программы для читателей. В рамках акции состоятся встречи с героями и литераторами, интерактивные программы, спектакли и театрализованные представления, викторины и другие активности. Читатели увидят лучшие ролики областной акции "Путь героя" и презентацию "Библиотеки Подмосковья и библиотекари на войне". Например, Ивантеевская централизованная библиотечная система представит патриотическую литературно-музыкальную программу "Строки победы. Стихи и песни о войне". Истринская централизованная библиотечная система приглашает на интерактивную программу "Истории Победы", посвященную памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны. В Центральной библиотеке Долгопрудного пройдет творческий вечер актера театра и кино Адама Булгучева, известного по ролям Лаврентия Берии, которые он сыграл в десяти картинах. Среди них такие известные, как "Утомленные солнцем 2. Предстояние", "Амет-Хан", "Убить Сталина" и другие.

https://ria.ru/20250422/volontery-2012707332.html

https://ria.ru/20250422/turnir-2012755067.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)