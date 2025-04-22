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Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи" - РИА Новости, 22.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:28 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html
Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи"
Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи" - РИА Новости, 22.04.2025
Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи"
Свыше 1,5 тысячи мероприятий для читателей разного возраста пройдут в 56 округах Подмосковья в рамках ежегодной всероссийской акции "Библионочь" 26 апреля,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:28:00+03:00
2025-04-22T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи мероприятий для читателей разного возраста пройдут в 56 округах Подмосковья в рамках ежегодной всероссийской акции "Библионочь" 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Библиотеки Подмосковья подготовили специальные программы для читателей. В рамках акции состоятся встречи с героями и литераторами, интерактивные программы, спектакли и театрализованные представления, викторины и другие активности. Читатели увидят лучшие ролики областной акции "Путь героя" и презентацию "Библиотеки Подмосковья и библиотекари на войне". Например, Ивантеевская централизованная библиотечная система представит патриотическую литературно-музыкальную программу "Строки победы. Стихи и песни о войне". Истринская централизованная библиотечная система приглашает на интерактивную программу "Истории Победы", посвященную памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны. В Центральной библиотеке Долгопрудного пройдет творческий вечер актера театра и кино Адама Булгучева, известного по ролям Лаврентия Берии, которые он сыграл в десяти картинах. Среди них такие известные, как "Утомленные солнцем 2. Предстояние", "Амет-Хан", "Убить Сталина" и другие.
https://ria.ru/20250422/volontery-2012707332.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 1,5 тысячи мероприятий состоятся в Подмосковье в рамках "Библионочи"

Свыше 1,5 тысячи мероприятий пройдут в 56 округах Подмосковья в "Библионочь"

© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / falcn
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи мероприятий для читателей разного возраста пройдут в 56 округах Подмосковья в рамках ежегодной всероссийской акции "Библионочь" 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Библиотеки Подмосковья подготовили специальные программы для читателей. В рамках акции состоятся встречи с героями и литераторами, интерактивные программы, спектакли и театрализованные представления, викторины и другие активности. Читатели увидят лучшие ролики областной акции "Путь героя" и презентацию "Библиотеки Подмосковья и библиотекари на войне".
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Например, Ивантеевская централизованная библиотечная система представит патриотическую литературно-музыкальную программу "Строки победы. Стихи и песни о войне".
Истринская централизованная библиотечная система приглашает на интерактивную программу "Истории Победы", посвященную памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны.
В Центральной библиотеке Долгопрудного пройдет творческий вечер актера театра и кино Адама Булгучева, известного по ролям Лаврентия Берии, которые он сыграл в десяти картинах. Среди них такие известные, как "Утомленные солнцем 2. Предстояние", "Амет-Хан", "Убить Сталина" и другие.
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