https://ria.ru/20250422/bespilotnik-2012816742.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.04.2025
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 18.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:38:00+03:00
2025-04-22T18:38:00+03:00
2025-04-22T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго апреля около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом