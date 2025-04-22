https://ria.ru/20250422/bespilotnik-2012816742.html

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.04.2025

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 18.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:38:00+03:00

2025-04-22T18:38:00+03:00

2025-04-22T18:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго апреля около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины