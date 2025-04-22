https://ria.ru/20250422/babushkina-2012719335.html

Бабушкина: свердловские депутаты усилили роль Молодежного облпарламента

Бабушкина: свердловские депутаты усилили роль Молодежного облпарламента - РИА Новости, 22.04.2025

Бабушкина: свердловские депутаты усилили роль Молодежного облпарламента

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной внесли изменения в Положение о Молодежном парламенте региона,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:35:00+03:00

2025-04-22T13:35:00+03:00

2025-04-22T13:35:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной внесли изменения в Положение о Молодежном парламенте региона, сообщает пресс-служба Заксобрания области. "Мы сегодня уточняем некоторые нормы Положения о Молодежном парламенте Свердловской области для того, чтобы было и удобнее, и ответственнее представительным органам местного самоуправления принимать решения по кандидатам в члены Молодежного парламента Свердловской области. Подчеркну, очень активно работали все шесть созывов Молодежного парламента. Многие ребята, прошедшие эту школу, сегодня трудятся в органах местного самоуправления, на предприятиях крупного бизнеса. Нас это радует", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Изменяется одна из задач ведомства: предлагается зафиксировать, что его члены не просто "представляют интересы молодежи" на федеральном уровне, а именно взаимодействуют с Молодежным парламентом при Государственной Думе и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания России. А также появляется новая цель – повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде. Помимо этого, уточняется одна из функций: теперь информация о деятельности парламента должна размещаться в интернете и в СМИ. Активное взаимодействие с федеральными органами молодежного самоуправления и публикация материалов о своей деятельности уже являются частью работы ведомства – теперь это будет закреплено в положении. Также предлагается зафиксировать в положении, что один и тот же человек не может одновременно быть членом парламента и входить в состав Молодежного правительства или Молодежной избирательной комиссии Свердловской области. В соответствии с предлагаемыми изменениями теперь председатель Молодежного парламента избирается не тайным, а открытым голосованием. Кроме того, количество заместителей председателя и порядок избрания секретаря определяются регламентом Молодежного парламента. Секретарь данного ведомства становится членом его Совета.

https://ria.ru/20250422/babushkina-2012719033.html

https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина