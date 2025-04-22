https://ria.ru/20250422/babushkina-2012719033.html

Бабушкина: свердловские депутаты приняли закон о Знамени Победы

Бабушкина: свердловские депутаты приняли закон о Знамени Победы - РИА Новости, 22.04.2025

Бабушкина: свердловские депутаты приняли закон о Знамени Победы

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной приняли закон о порядке использования Знамени Победы на... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:33:00+03:00

2025-04-22T13:33:00+03:00

2025-04-22T13:33:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной приняли закон о порядке использования Знамени Победы на территории региона, сообщает пресс-служба облпарламента. Ранее группа депутатов во главе с Бабушкиной выступила с законодательной инициативой, направленной на урегулирование отношений по использованию копий Знамени Победы на Среднем Урале в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Все фракции Законодательного собрания поддержали эту инициативу. Это возможность еще раз отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, важен аспект патриотического воспитания молодежи", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Как известно, Федеральным законом "О Знамени Победы" такой статус присвоен штурмовому флагу 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Этот флаг был поднят на здании рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Поскольку сама реликвия хранится в Центральном музее Вооруженных Сил, на официальных мероприятиях разрешено использовать копии Знамени Победы. В принятом во вторник законе речь идет о том, чтобы 9 мая разрешить на Среднем Урале поднимать на зданиях, мачтах или флагштоках копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом Российской Федерации и флагом Свердловской области. Кроме того, законом предусмотрено, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы, проводимых органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, организациями, общественными объединениями. Также копии Знамени Победы разрешено использовать 9 мая и в другие дни, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, на церемониях возложения венков к памятникам павшим в годы войны.

https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html

https://ria.ru/20250416/babushkina-2011570474.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина , великая отечественная война (1941-1945)