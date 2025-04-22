https://ria.ru/20250422/babushkina-2012719033.html
Бабушкина: свердловские депутаты приняли закон о Знамени Победы
Бабушкина: свердловские депутаты приняли закон о Знамени Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Бабушкина: свердловские депутаты приняли закон о Знамени Победы
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной приняли закон о порядке использования Знамени Победы на... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:33:00+03:00
2025-04-22T13:33:00+03:00
2025-04-22T13:33:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной приняли закон о порядке использования Знамени Победы на территории региона, сообщает пресс-служба облпарламента. Ранее группа депутатов во главе с Бабушкиной выступила с законодательной инициативой, направленной на урегулирование отношений по использованию копий Знамени Победы на Среднем Урале в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Все фракции Законодательного собрания поддержали эту инициативу. Это возможность еще раз отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, важен аспект патриотического воспитания молодежи", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Как известно, Федеральным законом "О Знамени Победы" такой статус присвоен штурмовому флагу 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Этот флаг был поднят на здании рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Поскольку сама реликвия хранится в Центральном музее Вооруженных Сил, на официальных мероприятиях разрешено использовать копии Знамени Победы. В принятом во вторник законе речь идет о том, чтобы 9 мая разрешить на Среднем Урале поднимать на зданиях, мачтах или флагштоках копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом Российской Федерации и флагом Свердловской области. Кроме того, законом предусмотрено, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы, проводимых органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, организациями, общественными объединениями. Также копии Знамени Победы разрешено использовать 9 мая и в другие дни, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, на церемониях возложения венков к памятникам павшим в годы войны.
https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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людмила бабушкина , великая отечественная война (1941-1945)
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Великая Отечественная война (1941-1945)
Бабушкина: свердловские депутаты приняли закон о Знамени Победы
Бабушкина: в свердловском ЗСО приняли закон об использовании Знамени Победы
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной приняли закон о порядке использования Знамени Победы на территории региона, сообщает пресс-служба облпарламента.
Ранее группа депутатов во главе с Бабушкиной
выступила с законодательной инициативой, направленной на урегулирование отношений по использованию копий Знамени Победы на Среднем Урале в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Все фракции Законодательного собрания поддержали эту инициативу. Это возможность еще раз отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, важен аспект патриотического воспитания молодежи", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Как известно, Федеральным законом "О Знамени Победы" такой статус присвоен штурмовому флагу 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Этот флаг был поднят на здании рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Поскольку сама реликвия хранится в Центральном музее Вооруженных Сил, на официальных мероприятиях разрешено использовать копии Знамени Победы.
В принятом во вторник законе речь идет о том, чтобы 9 мая разрешить на Среднем Урале поднимать на зданиях, мачтах или флагштоках копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом Российской Федерации и флагом Свердловской области.
Кроме того, законом предусмотрено, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы, проводимых органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, организациями, общественными объединениями. Также копии Знамени Победы разрешено использовать 9 мая и в другие дни, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, на церемониях возложения венков к памятникам павшим в годы войны.