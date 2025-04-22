https://ria.ru/20250422/armenija-2012656892.html

В Армении протестующие перекрыли трассу

В Армении протестующие перекрыли трассу - РИА Новости, 22.04.2025

В Армении протестующие перекрыли трассу

Жители армянских сел Прошян и Касах, протестующие против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, вновь перекрыли одну из ключевых трасс Армении - РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:24:00+03:00

2025-04-22T09:24:00+03:00

2025-04-22T09:24:00+03:00

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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Жители армянских сел Прошян и Касах, протестующие против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, вновь перекрыли одну из ключевых трасс Армении - Аштаракское шоссе, передает онлайн-ресурс news.am. Издание ведет прямой репортаж с места акции. Жители двух прилегающих к Еревану сел проводят акции протеста против подорожания стоимости проезда с начала апреля и периодически перекрывают шоссе, ведущее в том числе к грузинской границе. Ранее они встретились с представителями правительства, однако не добились выполнения своих требований. На место акции стянуты крупные силы полиции, которые пока активных действий по разблокированию автотрассы не предпринимают.

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, ереван