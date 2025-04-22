https://ria.ru/20250422/akkuyu-2012691959.html
На энергоблоке АЭС "Аккую" установили оборудование ядерного реактора
На энергоблоке АЭС "Аккую" установили оборудование ядерного реактора - РИА Новости, 22.04.2025
На энергоблоке АЭС "Аккую" установили оборудование ядерного реактора
Установка главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) завершена в реакторном отделении блока № 2 атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" на... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:39:00+03:00
2025-04-22T11:39:00+03:00
2025-04-22T11:50:00+03:00
ядерные технологии
турция
аэс "аккую"
аккую нуклеар
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СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Установка главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) завершена в реакторном отделении блока № 2 атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" на юге Турции, тем самым завершен монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар"."Выполнив установку главных циркуляционных насосов, мы завершили монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока. Корпус реактора, парогенераторы, гидроемкости систем безопасности – уже на своих местах, и вскоре мы приступим к сварке главного циркуляционного трубопровода, чтобы соединить все эти компоненты", – заявил гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.В компании уточнили, что корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности, к качеству его изготовления предъявляются самые строгие требования."Во время работы атомной станции ГЦНА, работая под давлением около 160 атмосфер и при температуре 300 градусов, обеспечивают циркуляцию теплоносителя в первом контуре. В состав оборудования реакторной установки энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 входят четыре ГЦНА", - сообщили в компании.Главные циркуляционные насосные агрегаты, которые используются на АЭС "Аккую", относятся к новейшему поколению оборудования АЭС с реакторами ВВЭР-1200, от оборудования предыдущего поколения они отличаются тем, что для смазывания и охлаждения узлов насоса и электродвигателя используется не масло, а вода. Исключение маслосистемы повышает пожаробезопасность АЭС, а уменьшение количества подшипников делает агрегат более надежным, заявили в Аккую Нуклеар.ГЦНА, используемые на энергоблоках АЭС "Аккую", разработаны в Центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ) и изготовлены Петрозаводским филиалом АО "АЭМ-технологии" (предприятия входят в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом").Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую".Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250302/akkuyu-2002595004.html
https://ria.ru/20250203/rosatom-1997102697.html
https://ria.ru/20250130/akkuyu-1996248763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, аэс "аккую", аккую нуклеар
Ядерные технологии, Турция, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар
На энергоблоке АЭС "Аккую" установили оборудование ядерного реактора
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" установили основное оборудование реактора
СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Установка главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) завершена в реакторном отделении блока № 2 атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" на юге Турции, тем самым завершен монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"Выполнив установку главных циркуляционных насосов, мы завершили монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока. Корпус реактора, парогенераторы, гидроемкости систем безопасности – уже на своих местах, и вскоре мы приступим к сварке главного циркуляционного трубопровода, чтобы соединить все эти компоненты", – заявил гендиректор "Аккую Нуклеар
" Сергей Буцких.
В компании уточнили, что корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности, к качеству его изготовления предъявляются самые строгие требования.
"Во время работы атомной станции ГЦНА, работая под давлением около 160 атмосфер и при температуре 300 градусов, обеспечивают циркуляцию теплоносителя в первом контуре. В состав оборудования реакторной установки энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 входят четыре ГЦНА", - сообщили в компании.
Главные циркуляционные насосные агрегаты, которые используются на АЭС "Аккую", относятся к новейшему поколению оборудования АЭС с реакторами ВВЭР-1200, от оборудования предыдущего поколения они отличаются тем, что для смазывания и охлаждения узлов насоса и электродвигателя используется не масло, а вода. Исключение маслосистемы повышает пожаробезопасность АЭС, а уменьшение количества подшипников делает агрегат более надежным, заявили в Аккую Нуклеар.
ГЦНА, используемые на энергоблоках АЭС "Аккую", разработаны в Центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ) и изготовлены Петрозаводским филиалом АО "АЭМ-технологии
" (предприятия входят в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом
").
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую".
Турция
в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве
к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев
в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.
Сейчас в Турции с участием России
строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").