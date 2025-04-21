https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012492367.html

Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие

Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие - РИА Новости, 21.04.2025

Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие

Нарушения Украиной пасхального перемирия связаны прежде всего с тем, что Владимир Зеленский не способен полностью контролировать собственную армию, рассказал... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:43:00+03:00

2025-04-21T12:43:00+03:00

2025-04-21T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Нарушения Украиной пасхального перемирия связаны прежде всего с тем, что Владимир Зеленский не способен полностью контролировать собственную армию, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник."Когда Россия увидела все это, она подтвердила для американцев еще один факт: Зеленский недоговороспособен. Если, например, приказ Верховного главнокомандующего Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях, и так далее. И тот же "Азов"*, они спокойно будут обстреливать, и плевать им на какие-то заявления Зеленского. Он не управляет ситуацией в полной мере, как это делает Путин", — сказал он.По словам Олейника, Путин еще в разговоре с Трампом предупредил, что Зеленский недоговороспособен и что ВСУ в полной мере ему не подчиняются. К тому же мир для главы киевского режима — это смерти подобно, добавил собеседник агентства.Он отметил, что Зеленский "как клоун" подхватил тему перемирия и предложил продлить его на 30 дней. Но при этом сам же обвинил Россию в трех тысячах случаев нарушения перемирия в тот же день."Если ты говоришь о трех тысячах нарушений, то какое же это может быть продление на 30 дней? Тогда ты что, хочешь, чтобы было 90 тысяч нарушений за месяц? Что это за перемирие? Поэтому он реально противоречит этими утверждениями своей идее продлить то, что перемирием априори называться не может", — заключил бывший депутат.Президент Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. По словам главы государства, он исходил из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска были готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, подчеркнул Путин.Тем не менее ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с беспилотников по позициям войск и гражданским объектам. Всего за время перемирия Минобороны зафиксировало 4900 нарушений с украинской стороны.* Полк "Азов", признан террористической организацией и запрещен в России.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, россия, украина, владимир путин, владимир олейник, вооруженные силы украины