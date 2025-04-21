Рейтинг@Mail.ru
"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012436279.html
"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского
"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского - РИА Новости, 21.04.2025
"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского
Если Владимира Зеленского заставят признать Крым российской территорией, то признание остальных регионов станет решенным вопросом, такое мнение выразил в своем... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:20:00+03:00
2025-04-21T05:20:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если Владимира Зеленского заставят признать Крым российской территорией, то признание остальных регионов станет решенным вопросом, такое мнение выразил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — написал он.По мнению депутата, угроза санкций повлияла на Зеленского, говорящего про некие “российские нарративы”, но не имеющего реального влияния на переговоры между Россией и США."Заметили ли вы, что Зеленского системно не зовут ни на какие переговоры с участием американцев после скандала в Белом доме?", — заметил парламентарий.Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине.При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял, отметило агентство.В апреле американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные Россией территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины".
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012430918.html
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского

Депутат Дубинский: признание Крыма станет для Зеленского поворотным моментом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если Владимира Зеленского заставят признать Крым российской территорией, то признание остальных регионов станет решенным вопросом, такое мнение выразил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Как это возможно": Зеленскому предложили задать неудобный вопрос 9 мая
Вчера, 01:59
По мнению депутата, угроза санкций повлияла на Зеленского, говорящего про некие “российские нарративы”, но не имеющего реального влияния на переговоры между Россией и США.
"Заметили ли вы, что Зеленского системно не зовут ни на какие переговоры с участием американцев после скандала в Белом доме?", — заметил парламентарий.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине.
При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял, отметило агентство.
В апреле американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные Россией территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ
19 апреля, 20:20
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала