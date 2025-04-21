https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012436279.html

"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского

"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского - РИА Новости, 21.04.2025

"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского

Если Владимира Зеленского заставят признать Крым российской территорией, то признание остальных регионов станет решенным вопросом, такое мнение выразил в своем... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T05:20:00+03:00

2025-04-21T05:20:00+03:00

2025-04-21T05:20:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если Владимира Зеленского заставят признать Крым российской территорией, то признание остальных регионов станет решенным вопросом, такое мнение выразил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."На мой взгляд, сейчас мы находимся в точке наибольшей вероятности заключения перемирия. При этом, если Зеленского заставят признать Крым российским, то остальные территории — станут делом техники", — написал он.По мнению депутата, угроза санкций повлияла на Зеленского, говорящего про некие “российские нарративы”, но не имеющего реального влияния на переговоры между Россией и США."Заметили ли вы, что Зеленского системно не зовут ни на какие переговоры с участием американцев после скандала в Белом доме?", — заметил парламентарий.Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине.При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял, отметило агентство.В апреле американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные Россией территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины".

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012430918.html

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html

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