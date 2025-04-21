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Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один - РИА Новости, 21.04.2025
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18:52 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zapad-2012591038.html
Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один
Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один
Запад после распада социалистического лагеря почивал на лаврах и не развивал новые технологии судостроения, а Китай действовал на опережение и сейчас является... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:52:00+03:00
2025-04-21T18:52:00+03:00
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николай патрушев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запад после распада социалистического лагеря почивал на лаврах и не развивал новые технологии судостроения, а Китай действовал на опережение и сейчас является морской экономической державой номер один в мире, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Борьба за Мировой океан на протяжении последних столетий практически не прекращалась. Только после 1991 года наступило небольшое затишье, которое США и их западные партнеры самоуверенно приняли за свою окончательную победу. Действительно, после распада социалистического лагеря на морях и в военном, и в экономическом плане доминировали американцы и европейцы", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Однако коллективный Запад скорее почивал на лаврах, чем шел в ногу со временем. В тех же США судостроение постепенно деградировало, закрывались верфи, не поддерживалось воспроизводство кадрового потенциала, усиливалось технологическое отставание", - добавил он. А вот конкуренты Запада, прежде всего Китай, работали на опережение, хотя и начинали с очень скромных стартовых позиций, отметил помощник президента РФ. "В итоге сегодня именно КНР является морской экономической державой номер один в мире, да и в военно-морском плане Пекин уже наступает американцам на пятки. Полагаю, что именно эту ситуацию и хочет исправить администрация Дональда Трампа", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250421/nauka-2012585270.html
https://ria.ru/20250421/sudokhodstvo-2012583240.html
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китай, россия, сша, николай патрушев, дональд трамп
Китай, Россия, США, Николай Патрушев, Дональд Трамп
Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один

Патрушев: Китай сейчас является морской экономической державой номер один в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запад после распада социалистического лагеря почивал на лаврах и не развивал новые технологии судостроения, а Китай действовал на опережение и сейчас является морской экономической державой номер один в мире, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Борьба за Мировой океан на протяжении последних столетий практически не прекращалась. Только после 1991 года наступило небольшое затишье, которое США и их западные партнеры самоуверенно приняли за свою окончательную победу. Действительно, после распада социалистического лагеря на морях и в военном, и в экономическом плане доминировали американцы и европейцы", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Патрушев назвал науку важнейшим элементом морской мощи России
Вчера, 18:26
«
"Однако коллективный Запад скорее почивал на лаврах, чем шел в ногу со временем. В тех же США судостроение постепенно деградировало, закрывались верфи, не поддерживалось воспроизводство кадрового потенциала, усиливалось технологическое отставание", - добавил он.
А вот конкуренты Запада, прежде всего Китай, работали на опережение, хотя и начинали с очень скромных стартовых позиций, отметил помощник президента РФ.
"В итоге сегодня именно КНР является морской экономической державой номер один в мире, да и в военно-морском плане Пекин уже наступает американцам на пятки. Полагаю, что именно эту ситуацию и хочет исправить администрация Дональда Трампа", - сказал Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства
Вчера, 18:17
 
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