https://ria.ru/20250421/zapad-2012591038.html

Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один

Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один - РИА Новости, 21.04.2025

Патрушев назвал Китай морской экономической державой номер один

Запад после распада социалистического лагеря почивал на лаврах и не развивал новые технологии судостроения, а Китай действовал на опережение и сейчас является... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:52:00+03:00

2025-04-21T18:52:00+03:00

2025-04-21T18:52:00+03:00

китай

россия

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николай патрушев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запад после распада социалистического лагеря почивал на лаврах и не развивал новые технологии судостроения, а Китай действовал на опережение и сейчас является морской экономической державой номер один в мире, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Борьба за Мировой океан на протяжении последних столетий практически не прекращалась. Только после 1991 года наступило небольшое затишье, которое США и их западные партнеры самоуверенно приняли за свою окончательную победу. Действительно, после распада социалистического лагеря на морях и в военном, и в экономическом плане доминировали американцы и европейцы", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Однако коллективный Запад скорее почивал на лаврах, чем шел в ногу со временем. В тех же США судостроение постепенно деградировало, закрывались верфи, не поддерживалось воспроизводство кадрового потенциала, усиливалось технологическое отставание", - добавил он. А вот конкуренты Запада, прежде всего Китай, работали на опережение, хотя и начинали с очень скромных стартовых позиций, отметил помощник президента РФ. "В итоге сегодня именно КНР является морской экономической державой номер один в мире, да и в военно-морском плане Пекин уже наступает американцам на пятки. Полагаю, что именно эту ситуацию и хочет исправить администрация Дональда Трампа", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250421/nauka-2012585270.html

https://ria.ru/20250421/sudokhodstvo-2012583240.html

китай

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, сша, николай патрушев, дональд трамп