https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012441247.html

В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров

В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров - РИА Новости, 21.04.2025

В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров

Ландшафтные пожары на площади свыше 900 гектаров ликвидированы за сутки в Забайкальском крае, где действует региональный режим ЧС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:54:00+03:00

2025-04-21T07:54:00+03:00

2025-04-21T07:54:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

александр осипов

александр куренков (мчс)

александр козлов (глава минприроды)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Ландшафтные пожары на площади свыше 900 гектаров ликвидированы за сутки в Забайкальском крае, где действует региональный режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России. "За минувшие сутки ликвидированы 16 ландшафтных пожаров на общей площади 915 гектаров. В 20 километрах от села Рудник Абагайтуй 37 огнеборцев пожарно-спасательных частей №18 и №11 МЧС России, добровольных пожарных команд, пожарной части №140 ГУ "Забайкалпожспас" и местное население ликвидировали ландшафтный пожар на площади 800 гектаров", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что погода в регионе преимущественно без осадков. Наблюдается сильный ветер, со скоростью в порывах 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс шесть - плюс 11 градусов, местами ноль - плюс пять градусов. В свою очередь, глава Забайкальского края Александр Осипов анонсировал в понедельник координационное совещание по лесопожарной обстановке. Ранее сообщалось о том, что глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250421/buryatiya-2012433853.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, россия, александр осипов, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)