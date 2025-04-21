https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012441247.html
В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров
В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров - РИА Новости, 21.04.2025
В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров
Ландшафтные пожары на площади свыше 900 гектаров ликвидированы за сутки в Забайкальском крае, где действует региональный режим ЧС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:54:00+03:00
2025-04-21T07:54:00+03:00
2025-04-21T07:54:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
александр осипов
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Ландшафтные пожары на площади свыше 900 гектаров ликвидированы за сутки в Забайкальском крае, где действует региональный режим ЧС, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России. "За минувшие сутки ликвидированы 16 ландшафтных пожаров на общей площади 915 гектаров. В 20 километрах от села Рудник Абагайтуй 37 огнеборцев пожарно-спасательных частей №18 и №11 МЧС России, добровольных пожарных команд, пожарной части №140 ГУ "Забайкалпожспас" и местное население ликвидировали ландшафтный пожар на площади 800 гектаров", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что погода в регионе преимущественно без осадков. Наблюдается сильный ветер, со скоростью в порывах 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс шесть - плюс 11 градусов, местами ноль - плюс пять градусов. В свою очередь, глава Забайкальского края Александр Осипов анонсировал в понедельник координационное совещание по лесопожарной обстановке. Ранее сообщалось о том, что глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250421/buryatiya-2012433853.html
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происшествия, забайкальский край, россия, александр осипов, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Александр Осипов, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров
В Забайкалье за сутки потушили 16 лесных пожаров на площади свыше 900 гектаров