https://ria.ru/20250421/yemen-2012429035.html

Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы

Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы - РИА Новости, 21.04.2025

Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы

Жертвами авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена Саны стали, по предварительным данным, 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщило... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:53:00+03:00

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ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Жертвами авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена Саны стали, по предварительным данным, 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов)."По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены", - говорится в сообщении минздрава, которое приводит йеменский телеканал Al Masirah.По данным минздрава, бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поиск пострадавших под завалами разрушенных ударами домов.Ранее авиация США нанесла удары по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего погибли 80 человек, более 150 получили ранения, в основном работники порта и сотрудники почтовых структур.

https://ria.ru/20250418/ataki-2012115772.html

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