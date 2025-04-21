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Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы - РИА Новости, 21.04.2025
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00:53 21.04.2025 (обновлено: 00:56 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/yemen-2012429035.html
Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы
Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы - РИА Новости, 21.04.2025
Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы
Жертвами авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена Саны стали, по предварительным данным, 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщило... РИА Новости, 21.04.2025
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ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Жертвами авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена Саны стали, по предварительным данным, 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов)."По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены", - говорится в сообщении минздрава, которое приводит йеменский телеканал Al Masirah.По данным минздрава, бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поиск пострадавших под завалами разрушенных ударами домов.Ранее авиация США нанесла удары по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего погибли 80 человек, более 150 получили ранения, в основном работники порта и сотрудники почтовых структур.
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в мире, йемен, сша, ансар алла, сана
В мире, Йемен, США, Ансар Алла, Сана
Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы

Минздрав Йемена: жертвами авиаударов по Сане стали 12 человек, еще 30 ранены

© AP PhotoПоследствия авиаудара США в Сане, Йемен
Последствия авиаудара США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo
Последствия авиаудара США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 21 апр - РИА Новости. Жертвами авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена Саны стали, по предварительным данным, 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).
"По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены", - говорится в сообщении минздрава, которое приводит йеменский телеканал Al Masirah.
По данным минздрава, бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поиск пострадавших под завалами разрушенных ударами домов.
Ранее авиация США нанесла удары по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего погибли 80 человек, более 150 получили ранения, в основном работники порта и сотрудники почтовых структур.
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