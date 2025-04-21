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Глава Ямала рассказал финалистам "Большой перемены" о перспективах региона - РИА Новости, 21.04.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:44 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/yamal-2012589610.html
Глава Ямала рассказал финалистам "Большой перемены" о перспективах региона
Глава Ямала рассказал финалистам "Большой перемены" о перспективах региона - РИА Новости, 21.04.2025
Глава Ямала рассказал финалистам "Большой перемены" о перспективах региона
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступил с лекцией об истории и перспективах развития региона перед финалистами конкурса "Большая... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:44:00+03:00
2025-04-21T18:44:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступил с лекцией об истории и перспективах развития региона перед финалистами конкурса "Большая перемена" и лидерам молодежных сообществ, сообщает правительство ЯНАО. О самых важных этапах освоения месторождений Западной Сибири, появлении на карте России ямальских городов, а также реализующихся нефтегазовых проектах гостям Ямала рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на лекции "Ямал – месторождение первых". "В любом уголке нашей огромной страны тепло и светло потому, что на Ямале люди добывают газ. У нас большие перспективы, впереди – выход на шельф и здесь по-прежнему нужны молодые и талантливые инженеры, которые будут делать открытия, придумывать оборудование и подходы, развивать технологии и двигать нашу страну вперед. Уверен, среди вас такие будут", - приводятся в сообщении слова глава региона. В число участников экскурсионно-образовательной поездки вошли представители "Движения Первых" и финалисты "Большой перемены" со всей страны, путевки которым губернатор вручил в октябре в Крыму. Всего в проекте приняли участие 88 человек в возрасте от 14 до 35 лет. В столице Ямала ребята пересекли полярный круг, посетили природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, кафедральный собор Преображения Господня и другие достопримечательности Салехарда.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дмитрий Артюхов, Россия
Глава Ямала рассказал финалистам "Большой перемены" о перспективах региона

Дмитрий Артюхов выступил с лекцией об истории и перспективах развития Ямала

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступил с лекцией об истории и перспективах развития региона перед финалистами конкурса "Большая перемена" и лидерам молодежных сообществ, сообщает правительство ЯНАО.
О самых важных этапах освоения месторождений Западной Сибири, появлении на карте России ямальских городов, а также реализующихся нефтегазовых проектах гостям Ямала рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на лекции "Ямал – месторождение первых".
"В любом уголке нашей огромной страны тепло и светло потому, что на Ямале люди добывают газ. У нас большие перспективы, впереди – выход на шельф и здесь по-прежнему нужны молодые и талантливые инженеры, которые будут делать открытия, придумывать оборудование и подходы, развивать технологии и двигать нашу страну вперед. Уверен, среди вас такие будут", - приводятся в сообщении слова глава региона.
В число участников экскурсионно-образовательной поездки вошли представители "Движения Первых" и финалисты "Большой перемены" со всей страны, путевки которым губернатор вручил в октябре в Крыму. Всего в проекте приняли участие 88 человек в возрасте от 14 до 35 лет. В столице Ямала ребята пересекли полярный круг, посетили природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, кафедральный собор Преображения Господня и другие достопримечательности Салехарда.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховРоссия
 
 
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