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Лучшие выставки весны: на какие из них можно попасть бесплатно

Лучшие выставки весны: на какие из них можно попасть бесплатно - РИА Новости, 21.04.2025

Лучшие выставки весны: на какие из них можно попасть бесплатно

В Суздале вырос арт-коллайдер будущего, в Москве — купчихи Кустодиева соседствуют с театральными эскизами. В кинотеатре "Пионер" открылась выставка, посвященная РИА Новости, 21.04.2025

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Жанна Старицына. В Суздале вырос арт-коллайдер будущего, в Москве — купчихи Кустодиева соседствуют с театральными эскизами. В кинотеатре "Пионер" открылась выставка, посвященная 100-летию Майи Плисецкой, а цирковые шатры Cube.Moscow заполнили работы Церетели и сценические костюмы Киркорова. О выставках этой весны — в материале РИА Новости."Мы и Майя" в кинотеатре "Пионер""Мы" — это современные художники, зрители, танцовщики, интерпретирующие балет через живопись, скульптуру, инсталляции, фотографии и литературу. "Майя" — символ вечного идеала, недостижимого совершенства, но также и живой, страстной личности, чье искусство продолжает вдохновлять", — поясняют авторы проекта.Представлены работы 15 мастеров, в том числе скульптуры Нины Кухтевич, Вадима Кириллова, картины Елены Каллистовой, Олега Тыркина, Елизаветы Яшиной, Алины Михайленко.Нина Кухтевич была лично знакома с Майей Михайловной. В своих скульптурах она передает легкость, грацию и изящество балетного искусства.Олег Тыркин создает инсталляции в необычной технике — использует металл. Грубость этого материала подчеркивает хрупкость и изящество танца.Елизавета Яшина, молодая художница из Крыма, написала картину "Майя" специально для этой выставки. Ее работа — и на афише проекта.Елена Каллистова сочетает постмодернистский магический реализм и наивное искусство. Ее произведения хранятся в Третьяковской галерее.Столетие Майи Плисецкой в стране и мире отметят 20 ноября.Выставка открыта до 17 мая. Вход свободный.Французский рисунок в Пушкинском музееРедкая возможность увидеть более 160 французских рисунков первой половины — середины XIX века. Делакруа, Домье и Энгра здесь соседствуют с малоизвестными мастерами, запечатлевшими повседневную жизнь и элегантные образы той эпохи. На выставке 25 тематических разделов, в них как законченные вещи, так и этюды. Это первый за сто лет столь масштабный показ коллекции, которую музей формировал десятилетиями.ГМИИ имени А. С. Пушкина, ул. Волхонка, д. 12.Цирк в Cube.MoscowПроект "Что за ЦИ? Что за РК?", реализованный Kupol Gallery, объединил более 50 художников. Среди них Зураб Церетели, Наталья Нестерова, Эрте (Роман Тыртов), Влад Мамышев-Монро, Эвелина Хромченко, Влад Лисовец. Филипп Киркоров предоставил свои сценические костюмы. Вся связано с цирком. Выставочное пространство стилизовано под красно-белые шатры шапито.Cube.Moscow, ул. Тверская, д. 3.Борис Кустодиев в Третьяковской галерееЖивопись, графика, театральные эскизы объединены в тематические блоки: от семейных сцен до ярмарок, от театра до знаменитых купчих. Впервые в полном составе представлены эскизы к спектаклю "Блоха" по рассказу Николая Лескова "Левша" — одно из главных достижений Кустодиева в театральной сценографии.Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., д. 10.Между Парижем и Москвой: Бычкова и КольцовХудожница Александра Бычкова и скульптор Сергей Кольцов — пара, но их работы редко выставлялись вместе. В этой экспозиции вышивки и текстильные панно Бычковой соседствуют с живописью, скульптурой и графикой Кольцова. Работы привезли из более чем 20 музеев и частных коллекций. Через картины, фотографии и письма зритель узнает не только о творчестве художников, но и об их жизни, борьбе с безработицей и восстановлении Большого театра.Музей Москвы, Зубовский бульвар, д. 2, корп. 1.Наум Грановский: Москва в фотографияхМультимедиа Арт Музей и Галерея Люмьер отмечают 115-летие Наума Грановского — одного из главных фотолетописцев Москвы. На выставке "Москва: от первых такси до олимпийских строек"‎ его снимки показывают, как менялся город с 1920-х до 1980-х: улицы, здания, повседневная жизнь. Помимо фотографий, есть редкая кинохроника.МАММ, ул. Остоженка, д. 16.Симфония Византии в монетахВыставка "Византийская симфония. Сокровища земные и небесные" знакомит с культурой мощнейшей империи Средневековья. Монеты, предметы культа, архитектурные фрагменты дополняют музыка, ароматы и мультимедиа, создающие атмосферу византийского дворца. Из главных экспонатов — фриз XI века с павлинами и редкий златник Тмутараканского княжества.Музей международного нумизматического клуба, Большой Афанасьевский переулок, д. 24.Цифровое искусство в СуздалеНа новой площадке МИРА представлен проект "Коллайдер" с инсталляцией Максима Свищева "Диджитал-Тесто". Зритель оказывается внутри большого вертикального куба со множеством мультимедийных проекций. Художник размышляет, как цифровая среда влияет на реальность. Современное "тесто", из которого состоят люди, — это смесь технологий, городской жизни, гаджетов и искусства.Суздаль, Арт-пространство "Коллайдер", ул. Гастева, д. 3.Мещанский район: быт и культураПостоянная экспозиция музея "Садовое кольцо" посвящена истории Мещанского района — от слободы XVII века до современных улиц. Документы, карты, фотографии, предметы из собрания музея и частных коллекций... Есть и необычные экспонаты: студенческий билет 1930-х годов, керосиновая лампа времен НЭПа, фото из ателье на 1-й Мещанской.Музей "Садовое кольцо", проспект Мира, д. 14, стр. 10.Екатерина II в ЦарицынеК 250-летию императорской усадьбы Царицыно в Большом дворце подготовили выставку о 1775 годе — одном из самых насыщенных в жизни Екатерины II. Императрица праздновала победу в Русско-турецкой войне, проводила реформы, общалась с фаворитом Потемкиным, а заодно распорядилась начать строительство резиденции. Выставка организована как дневник: документы, картины, предметы быта, редкие артефакты и личные вещи императрицы.Царицыно, Большой дворец, ул. Дольская, д. 1.Женские образы Сальвадора ДалиВ галерее "Дали & Пикассо" — более 80 произведений Дали. Графика и скульптура посвящены женским образам. Впервые на выставке "Женщины-цветы" показаны две редкие графические серии: "Треуголка" — иллюстрации к повести испанского писателя Педро Антонио де Аларкона о ревности, а также "Фрукты" — 14 работ с сюрреалистическими элементами.Галерея "Дали & Пикассо", ул. Старая Басманная, д. 15А, стр. 4.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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