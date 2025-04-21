https://ria.ru/20250421/vr-proekty-v-poezde-minoborony-rf-2012510093.html

VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ

VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ - РИА Новости, 21.04.2025

VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ

Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации, который побывает в 75 городах России.

2025-04-21T14:00:00+03:00

2025-04-21T14:00:00+03:00

2025-04-21T14:00:00+03:00

технологии

юнармия

красная армия

т-34

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции "Единство в памяти. Сила в подвиге", которая проводится с 19 апреля по 3 июля. С ними можно будет ознакомиться в вагоне движения "Юнармия", которое представлено в поезде вагоном "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ".В рамках акции РИА Новости презентует полную версию VR-реконструкции "Неизвестный знаменосец", созданную совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". Проект в формате виртуальной реальности рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной армии. О символическом и стратегическом значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек. В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции представлена история 12 флагов и знамен. А также групп красноармейцев, которые стремились и смогли установить свои знамена над Рейхстагом во время боев и сразу после них.Кроме того, посетители вагона “Юнармии” смогут погрузиться в самый популярный документальный VR-квест РИА Новости – "Нюрнберг. VRдикт народов". Это масштабный проект в формате виртуальной реальности, посвященный Нюрнбергскому суду. Пользователь этого квеста в жанре документального детектива выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха.Помимо проектов в виртуальной реальности РИА Новости представит иммерсивный фильм, посвященной истории легендарного танка Т-34. Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Показывает традиции оборонно-промышленного комплекса и секрет сокрушительного успеха "тридцатьчетверки".Поезд состоит из восьми тематических вагонов. Посетители смогут проверить меткость в лазерном тире, попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе, поуправлять миниатюрными моделями техники, проверить свои знания в интеллектуальных играх, а также узнать больше про трофейную технику с помощью VR-технологий.3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации. В каждом городе, который посетит поезд, пройдут встречи с Героями и участниками специальной военной операции, торжественные церемонии и патриотические викторины. Также на станциях участники развернут копии Знамени Победы.

https://ria.ru/20200407/1569234255.html

https://ria.ru/20211012/nyurnberg-1753992957.html

https://ria.ru/20240428/film-1942792033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, юнармия, красная армия, т-34