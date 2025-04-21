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VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ - РИА Новости, 21.04.2025
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14:00 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vr-proekty-v-poezde-minoborony-rf-2012510093.html
VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ
VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ - РИА Новости, 21.04.2025
VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ
Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации, который побывает в 75 городах России.
2025-04-21T14:00:00+03:00
2025-04-21T14:00:00+03:00
технологии
юнармия
красная армия
т-34
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции "Единство в памяти. Сила в подвиге", которая проводится с 19 апреля по 3 июля. С ними можно будет ознакомиться в вагоне движения "Юнармия", которое представлено в поезде вагоном "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ".В рамках акции РИА Новости презентует полную версию VR-реконструкции "Неизвестный знаменосец", созданную совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". Проект в формате виртуальной реальности рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной армии. О символическом и стратегическом значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек. В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции представлена история 12 флагов и знамен. А также групп красноармейцев, которые стремились и смогли установить свои знамена над Рейхстагом во время боев и сразу после них.Кроме того, посетители вагона “Юнармии” смогут погрузиться в самый популярный документальный VR-квест РИА Новости – "Нюрнберг. VRдикт народов". Это масштабный проект в формате виртуальной реальности, посвященный Нюрнбергскому суду. Пользователь этого квеста в жанре документального детектива выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха.Помимо проектов в виртуальной реальности РИА Новости представит иммерсивный фильм, посвященной истории легендарного танка Т-34. Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Показывает традиции оборонно-промышленного комплекса и секрет сокрушительного успеха "тридцатьчетверки".Поезд состоит из восьми тематических вагонов. Посетители смогут проверить меткость в лазерном тире, попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе, поуправлять миниатюрными моделями техники, проверить свои знания в интеллектуальных играх, а также узнать больше про трофейную технику с помощью VR-технологий.3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации. В каждом городе, который посетит поезд, пройдут встречи с Героями и участниками специальной военной операции, торжественные церемонии и патриотические викторины. Также на станциях участники развернут копии Знамени Победы.
https://ria.ru/20200407/1569234255.html
https://ria.ru/20211012/nyurnberg-1753992957.html
https://ria.ru/20240428/film-1942792033.html
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технологии, юнармия, красная армия, т-34
Технологии, Юнармия, Красная армия, Т-34

VR проекты РИА Новости представлены в тематическом поезде Минобороны РФ

Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации, который побывает в 75 городах России.
Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации, который побывает в 75 городах России. - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации, который побывает в 75 городах России.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности будут представлены в тематическом поезде Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции "Единство в памяти. Сила в подвиге", которая проводится с 19 апреля по 3 июля. С ними можно будет ознакомиться в вагоне движения "Юнармия", которое представлено в поезде вагоном "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ".
В рамках акции РИА Новости презентует полную версию VR-реконструкции "Неизвестный знаменосец", созданную совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". Проект в формате виртуальной реальности рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной армии. О символическом и стратегическом значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек. В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции представлена история 12 флагов и знамен. А также групп красноармейцев, которые стремились и смогли установить свои знамена над Рейхстагом во время боев и сразу после них.
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция
7 апреля 2020, 13:16
Кроме того, посетители вагона “Юнармии” смогут погрузиться в самый популярный документальный VR-квест РИА Новости – "Нюрнберг. VRдикт народов". Это масштабный проект в формате виртуальной реальности, посвященный Нюрнбергскому суду. Пользователь этого квеста в жанре документального детектива выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха.
Нюрнберг: VRдикт народов - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
В чем виновны лидеры Третьего рейха?
12 октября 2021, 11:00
Помимо проектов в виртуальной реальности РИА Новости представит иммерсивный фильм, посвященной истории легендарного танка Т-34. Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Показывает традиции оборонно-промышленного комплекса и секрет сокрушительного успеха "тридцатьчетверки".
Иммерсивный фильм о культовом советском танке станет ключевой частью выставки Технологии победы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы"
28 апреля 2024, 18:30
Поезд состоит из восьми тематических вагонов. Посетители смогут проверить меткость в лазерном тире, попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе, поуправлять миниатюрными моделями техники, проверить свои знания в интеллектуальных играх, а также узнать больше про трофейную технику с помощью VR-технологий.
3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации. В каждом городе, который посетит поезд, пройдут встречи с Героями и участниками специальной военной операции, торжественные церемонии и патриотические викторины. Также на станциях участники развернут копии Знамени Победы.
 
ТехнологииЮнармияКрасная армияТ-34
 
 
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