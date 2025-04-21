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Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vostok-2012465180.html
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР
Группировка "Востока" с окончанием действия перемирия нанесла поражение бригаде морской пехоты в ДНР, противник потерял более 25 военнослужащих и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:32:00+03:00
2025-04-21T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка "Востока" с окончанием действия перемирия нанесла поражение бригаде морской пехоты в ДНР, противник потерял более 25 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 25 военнослужащих, бронетранспортер и автомобиль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР

ВСУ потеряли более 25 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка "Востока" с окончанием действия перемирия нанесла поражение бригаде морской пехоты в ДНР, противник потерял более 25 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 25 военнослужащих, бронетранспортер и автомобиль", - говорится в сообщении.
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