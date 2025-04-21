https://ria.ru/20250421/vostok-2012465180.html
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР
Группировка "Востока" с окончанием действия перемирия нанесла поражение бригаде морской пехоты в ДНР, противник потерял более 25 военнослужащих и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:32:00+03:00
2025-04-21T10:32:00+03:00
2025-04-21T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996078107_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4180d0251fe0f6341e4053f4ae9a5371.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка "Востока" с окончанием действия перемирия нанесла поражение бригаде морской пехоты в ДНР, противник потерял более 25 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 25 военнослужащих, бронетранспортер и автомобиль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996078107_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5eca12de364d85f3b9d0e6a9aeb98f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР
ВСУ потеряли более 25 военных в зоне действия группировки "Восток"