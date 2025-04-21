https://ria.ru/20250421/vostok-2012465180.html

Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР

Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.04.2025

Группировка "Восток" нанесла огневое бригаде морской пехоты ВСУ в ДНР

Группировка "Востока" с окончанием действия перемирия нанесла поражение бригаде морской пехоты в ДНР, противник потерял более 25 военнослужащих и... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:32:00+03:00

2025-04-21T10:32:00+03:00

2025-04-21T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Группировка "Востока" с окончанием действия перемирия нанесла поражение бригаде морской пехоты в ДНР, противник потерял более 25 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 25 военнослужащих, бронетранспортер и автомобиль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html

донецкая народная республика

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)