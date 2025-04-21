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Володин призвал воссоздать Суворовское училище в Саратове - РИА Новости, 21.04.2025
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20:14 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/volodin-2012607747.html
Володин призвал воссоздать Суворовское училище в Саратове
Володин призвал воссоздать Суворовское училище в Саратове - РИА Новости, 21.04.2025
Володин призвал воссоздать Суворовское училище в Саратове
Суворовское училище, которое существовало в Саратове в 1944-1960 годах, важно воссоздать, для этого предпринимаются определенные шаги, заявил спикер Госдумы,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:14:00+03:00
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Суворовское училище, которое существовало в Саратове в 1944-1960 годах, важно воссоздать, для этого предпринимаются определенные шаги, заявил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин. "В прошлом году в Саратове было создано артиллерийское училище. В этом году принято решение о создании уже высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты. Нам не хватает в этой части еще одного решения, и если оно состоится, то думаю, что все будут очень рады. Важно, чтобы в области Суворовское училище возродилось. Не скрою, что мы с губернатором для этого делаем определенные шаги", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе. Уточняется, что Суворовское училище существовало в Саратове с 1944 по 1960 годы.
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саратов, вячеслав володин, госдума рф, общество
Саратов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин призвал воссоздать Суворовское училище в Саратове

Володин: важно воссоздать Суворовское училище в Саратове

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Суворовское училище, которое существовало в Саратове в 1944-1960 годах, важно воссоздать, для этого предпринимаются определенные шаги, заявил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
"В прошлом году в Саратове было создано артиллерийское училище. В этом году принято решение о создании уже высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты. Нам не хватает в этой части еще одного решения, и если оно состоится, то думаю, что все будут очень рады. Важно, чтобы в области Суворовское училище возродилось. Не скрою, что мы с губернатором для этого делаем определенные шаги", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.
Уточняется, что Суворовское училище существовало в Саратове с 1944 по 1960 годы.
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