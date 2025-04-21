https://ria.ru/20250421/volgograd-2012606602.html
ФСБ задержала волгоградца, пытавшегося захватить мэрию по приказу из Киева
ФСБ задержала волгоградца, пытавшегося захватить мэрию по приказу из Киева - РИА Новости, 21.04.2025
ФСБ задержала волгоградца, пытавшегося захватить мэрию по приказу из Киева
Сотрудники УФСБ по Волгоградской задержали жителя Волгограда, который планировал по заданию спецслужб Украины захватить мэрию города, а также передавал им... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:04:00+03:00
2025-04-21T20:04:00+03:00
2025-04-21T20:04:00+03:00
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской задержали жителя Волгограда, который планировал по заданию спецслужб Украины захватить мэрию города, а также передавал им сведения об осужденных, отправившихся на СВО, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, сотрудники ФСБ выявили ранее осужденного 34-летнего жителя Волгограда, который сотрудничал с организациями, подконтрольными ГУР минобороны Украины. "Местный житель передавал представителям террористических организаций информацию в отношении осужденных, отправившихся в зону СВО. Кроме того, он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении ФСБ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".
https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html
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Задержание жителя Волгограда, собиравшегося по заданию спецслужб Украины захватить мэрию
ФСБ задержала жителя Волгограда, собиравшегося по заданию спецслужб Украины захватить мэрию.
По данным ведомства, 34-летний житель города также передавал Киеву сведения об осужденных, отправившихся на СВО.
2025-04-21T20:04
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев
Происшествия, Волгоград, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев
ФСБ задержала волгоградца, пытавшегося захватить мэрию по приказу из Киева
В Волгограде задержали мужчину, собиравшегося по заданию Киева захватить мэрию