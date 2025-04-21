https://ria.ru/20250421/volgograd-2012606602.html

ФСБ задержала волгоградца, пытавшегося захватить мэрию по приказу из Киева

ФСБ задержала волгоградца, пытавшегося захватить мэрию по приказу из Киева - РИА Новости, 21.04.2025

ФСБ задержала волгоградца, пытавшегося захватить мэрию по приказу из Киева

Сотрудники УФСБ по Волгоградской задержали жителя Волгограда, который планировал по заданию спецслужб Украины захватить мэрию города, а также передавал им... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:04:00+03:00

2025-04-21T20:04:00+03:00

2025-04-21T20:04:00+03:00

происшествия

волгоград

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской задержали жителя Волгограда, который планировал по заданию спецслужб Украины захватить мэрию города, а также передавал им сведения об осужденных, отправившихся на СВО, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, сотрудники ФСБ выявили ранее осужденного 34-летнего жителя Волгограда, который сотрудничал с организациями, подконтрольными ГУР минобороны Украины. "Местный житель передавал представителям террористических организаций информацию в отношении осужденных, отправившихся в зону СВО. Кроме того, он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении ФСБ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html

волгоград

украина

киев

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Задержание жителя Волгограда, собиравшегося по заданию спецслужб Украины захватить мэрию ФСБ задержала жителя Волгограда, собиравшегося по заданию спецслужб Украины захватить мэрию. По данным ведомства, 34-летний житель города также передавал Киеву сведения об осужденных, отправившихся на СВО. 2025-04-21T20:04 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев