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Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
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Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" после окончания пасхального перемирия уничтожили до 10 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:35:00+03:00
2025-04-21T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" после окончания пасхального перемирия уничтожили до 10 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 10 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ

"Днепр" после перемирия уничтожил до десяти боевиков ВСУ и станции РЭБ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" после окончания пасхального перемирия уничтожили до 10 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 10 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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20 апреля, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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