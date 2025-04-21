https://ria.ru/20250421/voennye-2012465903.html

Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025

Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" после окончания пасхального перемирия уничтожили до 10 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:35:00+03:00

2025-04-21T10:35:00+03:00

2025-04-21T10:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" после окончания пасхального перемирия уничтожили до 10 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 10 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250420/minoborony-2012387000.html

россия

украина

сша

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Варвара Скокшина

россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины