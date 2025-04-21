Группировка "Днепр" после перемирия уничтожила до десяти боевиков ВСУ
"Днепр" после перемирия уничтожил до десяти боевиков ВСУ и станции РЭБ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" после окончания пасхального перемирия уничтожили до 10 военных Украины, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 10 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВС России до перемирия поразили подразделения ВСУ в 87 районах
20 апреля, 14:54