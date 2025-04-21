Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы
Во Владивостоке стартовал автопробег в Китай, посвященный 80-летию Победы
© Фото : официальный сайт администрации ВладивостокаПатриотический автопробег к 80-летию Победы во Владивостоке
Патриотический автопробег к 80-летию Победы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Посвященный 80-летию Победы автопробег в китайский Далянь стартовал в понедельник из Владивостока, сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
"Еще одно мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, стартовало во Владивостоке - автопробег Владивосток - Далянь. Акция организована администрацией города Владивостока совместно с китайской стороной и проходит с 21 по 27 апреля 2025 года... Автопробег Владивосток - Далянь - это дань памяти совместной борьбе России и Китая против агрессоров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пробеге участвуют представители администрации Владивостока, общественных организаций, Совета ветеранов, а также творческий коллектив детской школы искусств №3.
В программе автопробега - возложения цветов к стеле "Город воинской славы", памятнику "Героям Хасана", на могилы советских летчиков в китайском Чанчуне, на Шэньянском мемориальном комплексе, на русском воинском кладбище в Даляне. Также выступит детский творческий коллектив и пройдет протокольная встреча с народным правительством Даляня.
В китайском Яньцзи участников автопробега встретят представители канцелярии иностранных дел, в Чанчуне, Шэньяне и Даляне - представители народных правительств городов.
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