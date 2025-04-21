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Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:42 21.04.2025 (обновлено: 09:22 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/vladivostok-2012444736.html
Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы
Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025
Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы
Посвященный 80-летию Победы автопробег в китайский Далянь стартовал в понедельник из Владивостока, сообщает министерство международных и внешнеэкономических... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:42:00+03:00
2025-04-21T09:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владивосток
далянь
чанчунь
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Посвященный 80-летию Победы автопробег в китайский Далянь стартовал в понедельник из Владивостока, сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края. "Еще одно мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, стартовало во Владивостоке - автопробег Владивосток - Далянь. Акция организована администрацией города Владивостока совместно с китайской стороной и проходит с 21 по 27 апреля 2025 года... Автопробег Владивосток - Далянь - это дань памяти совместной борьбе России и Китая против агрессоров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в пробеге участвуют представители администрации Владивостока, общественных организаций, Совета ветеранов, а также творческий коллектив детской школы искусств №3. В программе автопробега - возложения цветов к стеле "Город воинской славы", памятнику "Героям Хасана", на могилы советских летчиков в китайском Чанчуне, на Шэньянском мемориальном комплексе, на русском воинском кладбище в Даляне. Также выступит детский творческий коллектив и пройдет протокольная встреча с народным правительством Даляня. В китайском Яньцзи участников автопробега встретят представители канцелярии иностранных дел, в Чанчуне, Шэньяне и Даляне - представители народных правительств городов.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html
https://ria.ru/20250417/znanie-2011778578.html
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владивосток, далянь, чанчунь, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владивосток, Далянь, Чанчунь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы

Во Владивостоке стартовал автопробег в Китай, посвященный 80-летию Победы

© Фото : официальный сайт администрации ВладивостокаПатриотический автопробег к 80-летию Победы во Владивостоке
Патриотический автопробег к 80-летию Победы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : официальный сайт администрации Владивостока
Патриотический автопробег к 80-летию Победы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Посвященный 80-летию Победы автопробег в китайский Далянь стартовал в понедельник из Владивостока, сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
"Еще одно мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, стартовало во Владивостоке - автопробег Владивосток - Далянь. Акция организована администрацией города Владивостока совместно с китайской стороной и проходит с 21 по 27 апреля 2025 года... Автопробег Владивосток - Далянь - это дань памяти совместной борьбе России и Китая против агрессоров", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в пробеге участвуют представители администрации Владивостока, общественных организаций, Совета ветеранов, а также творческий коллектив детской школы искусств №3.
В программе автопробега - возложения цветов к стеле "Город воинской славы", памятнику "Героям Хасана", на могилы советских летчиков в китайском Чанчуне, на Шэньянском мемориальном комплексе, на русском воинском кладбище в Даляне. Также выступит детский творческий коллектив и пройдет протокольная встреча с народным правительством Даляня.
В китайском Яньцзи участников автопробега встретят представители канцелярии иностранных дел, в Чанчуне, Шэньяне и Даляне - представители народных правительств городов.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладивостокДаляньЧанчунь80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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