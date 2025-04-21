https://ria.ru/20250421/vladivostok-2012444736.html

Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы

Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025

Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы

Посвященный 80-летию Победы автопробег в китайский Далянь стартовал в понедельник из Владивостока, сообщает министерство международных и внешнеэкономических... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:42:00+03:00

2025-04-21T08:42:00+03:00

2025-04-21T09:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владивосток

далянь

чанчунь

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Посвященный 80-летию Победы автопробег в китайский Далянь стартовал в понедельник из Владивостока, сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края. "Еще одно мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, стартовало во Владивостоке - автопробег Владивосток - Далянь. Акция организована администрацией города Владивостока совместно с китайской стороной и проходит с 21 по 27 апреля 2025 года... Автопробег Владивосток - Далянь - это дань памяти совместной борьбе России и Китая против агрессоров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в пробеге участвуют представители администрации Владивостока, общественных организаций, Совета ветеранов, а также творческий коллектив детской школы искусств №3. В программе автопробега - возложения цветов к стеле "Город воинской славы", памятнику "Героям Хасана", на могилы советских летчиков в китайском Чанчуне, на Шэньянском мемориальном комплексе, на русском воинском кладбище в Даляне. Также выступит детский творческий коллектив и пройдет протокольная встреча с народным правительством Даляня. В китайском Яньцзи участников автопробега встретят представители канцелярии иностранных дел, в Чанчуне, Шэньяне и Даляне - представители народных правительств городов.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html

https://ria.ru/20250417/znanie-2011778578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, далянь, чанчунь, 80-летие победы в великой отечественной войне