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Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник - РИА Новости, 21.04.2025
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22:43 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/turtsiya-2012622360.html
Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник
Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник - РИА Новости, 21.04.2025
Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе посетит с визитом Турцию во вторник, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:43:00+03:00
2025-04-21T22:43:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе посетит с визитом Турцию во вторник, сообщил МИД Турции. "Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, посетит Турцию с официальным визитом 22 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. Другие подробности визита не приводятся.
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в мире, турция, совет европы, анкара (провинция)
В мире, Турция, Совет Европы, Анкара (провинция)
Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник

Генсек Совета Европы Берсе посетит Турцию во вторник

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе посетит с визитом Турцию во вторник, сообщил МИД Турции.
«
"Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, посетит Турцию с официальным визитом 22 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
Другие подробности визита не приводятся.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров ЕС, пишет Hurriyet
20 марта, 08:57
 
В миреТурцияСовет ЕвропыАнкара (провинция)
 
 
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