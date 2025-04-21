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Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник
Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник - РИА Новости, 21.04.2025
Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе посетит с визитом Турцию во вторник, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:43:00+03:00
2025-04-21T22:43:00+03:00
2025-04-21T22:43:00+03:00
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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе посетит с визитом Турцию во вторник, сообщил МИД Турции. "Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, посетит Турцию с официальным визитом 22 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. Другие подробности визита не приводятся.
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в мире, турция, совет европы, анкара (провинция)
В мире, Турция, Совет Европы, Анкара (провинция)
Анкара ожидает с визитом генсека Совета Европы во вторник
Генсек Совета Европы Берсе посетит Турцию во вторник