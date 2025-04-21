Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/turtsiya-2012438937.html
В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны
В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны - РИА Новости, 21.04.2025
В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны
Низкие таможенные тарифы США в отношении Турции создадут для страны свободу маневра, но ее влияние будет несущественно, сообщил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:09:00+03:00
2025-04-21T07:09:00+03:00
экономика
турция
хакан фидан
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Низкие таможенные тарифы США в отношении Турции создадут для страны свободу маневра, но ее влияние будет несущественно, сообщил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В воскресенье глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества. "Новые таможенные пошлины, которые новая администрация США начала применять к 190 странам, начали применяться и к Турции. Таможенная пошлина для Турции находится на самом низком уровне в 10%. Это тоже нормально, ведь ежегодный импорт США составляет 3 триллиона долларов, а импорт из Турции в 2024 году - 16 миллиардов долларов. В результате, торговля между США и Турцией сбалансирована, а импорт из Турции остается очень низким в общем объеме импорта, поэтому тарифная ставка, наложенная на Турцию (президентом США Дональдом) Трампом, является низкой", - сказал политик. Кроме того, Топкурулу отрицательно ответил на вопрос, будет ли низкая ставка большой возможностью для Турции. "Нет. У Турции нет очень серьезного ассортимента продукции, которую она может экспортировать в США. Дает ли низкий тариф Турции возможность для значимых иностранных инвестиций? Нет. В определенной степени это создает некоторую свободу маневра, но эта свобода маневра не достигает значительных цифр", - отметил зампредседателя турецкой партии. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250421/tramp-2012431823.html
https://ria.ru/20250420/turtsija-2012371095.html
https://ria.ru/20250420/tramp-2012352657.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, хакан фидан, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Турция, Хакан Фидан, Введение Трампом пошлин на импорт
В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны

Политик Топкурулу: свобода маневра Турции при низких пошлинах США несущественна

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Низкие таможенные тарифы США в отношении Турции создадут для страны свободу маневра, но ее влияние будет несущественно, сообщил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
В воскресенье глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Трамп заявил, что многие мировые лидеры просят уменьшить пошлины
Вчера, 02:08
"Новые таможенные пошлины, которые новая администрация США начала применять к 190 странам, начали применяться и к Турции. Таможенная пошлина для Турции находится на самом низком уровне в 10%. Это тоже нормально, ведь ежегодный импорт США составляет 3 триллиона долларов, а импорт из Турции в 2024 году - 16 миллиардов долларов. В результате, торговля между США и Турцией сбалансирована, а импорт из Турции остается очень низким в общем объеме импорта, поэтому тарифная ставка, наложенная на Турцию (президентом США Дональдом) Трампом, является низкой", - сказал политик.
Кроме того, Топкурулу отрицательно ответил на вопрос, будет ли низкая ставка большой возможностью для Турции.
"Нет. У Турции нет очень серьезного ассортимента продукции, которую она может экспортировать в США. Дает ли низкий тариф Турции возможность для значимых иностранных инвестиций? Нет. В определенной степени это создает некоторую свободу маневра, но эта свобода маневра не достигает значительных цифр", - отметил зампредседателя турецкой партии.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Глава МИД Турции оценил последствия торговых войн между США и Китаем
20 апреля, 12:05
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
WSJ рассказала о радикальных изменениях в стратегии Трампа
20 апреля, 08:41
 
ЭкономикаТурцияХакан ФиданВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала