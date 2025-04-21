https://ria.ru/20250421/turtsiya-2012438937.html

В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны

В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны - РИА Новости, 21.04.2025

В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны

Низкие таможенные тарифы США в отношении Турции создадут для страны свободу маневра, но ее влияние будет несущественно, сообщил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:09:00+03:00

2025-04-21T07:09:00+03:00

2025-04-21T07:09:00+03:00

экономика

турция

хакан фидан

введение трампом пошлин на импорт

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АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Низкие таможенные тарифы США в отношении Турции создадут для страны свободу маневра, но ее влияние будет несущественно, сообщил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В воскресенье глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что торговые войны между США и Китаем могут обернуться возможностями для Турции, учитывая ее производственные и логистические преимущества. "Новые таможенные пошлины, которые новая администрация США начала применять к 190 странам, начали применяться и к Турции. Таможенная пошлина для Турции находится на самом низком уровне в 10%. Это тоже нормально, ведь ежегодный импорт США составляет 3 триллиона долларов, а импорт из Турции в 2024 году - 16 миллиардов долларов. В результате, торговля между США и Турцией сбалансирована, а импорт из Турции остается очень низким в общем объеме импорта, поэтому тарифная ставка, наложенная на Турцию (президентом США Дональдом) Трампом, является низкой", - сказал политик. Кроме того, Топкурулу отрицательно ответил на вопрос, будет ли низкая ставка большой возможностью для Турции. "Нет. У Турции нет очень серьезного ассортимента продукции, которую она может экспортировать в США. Дает ли низкий тариф Турции возможность для значимых иностранных инвестиций? Нет. В определенной степени это создает некоторую свободу маневра, но эта свобода маневра не достигает значительных цифр", - отметил зампредседателя турецкой партии. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Отдельные эксперты говорили РИА Новости, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250421/tramp-2012431823.html

https://ria.ru/20250420/turtsija-2012371095.html

https://ria.ru/20250420/tramp-2012352657.html

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экономика, турция, хакан фидан, введение трампом пошлин на импорт