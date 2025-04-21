https://ria.ru/20250421/teplosnabzhenie-2012539715.html

Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья

Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 21.04.2025

Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья

В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья реализуют до конца года 44 мероприятия по модернизации теплоснабжения на сумму порядка 2 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:57:00+03:00

2025-04-21T15:57:00+03:00

2025-04-21T15:57:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751492277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35809c5864fc8f4d433c99610cf3716c.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья реализуют до конца года 44 мероприятия по модернизации теплоснабжения на сумму порядка 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. В округе планируют реконструировать пять котельных, один центральный тепловой пункт, построить две блочно-модульные котельные и отремонтировать 36 участков тепловых сетей протяженностью более десяти километров. Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов с рабочим визитом посетил в понедельник Дмитровский муниципальный округ, где провел совещание по вопросам модернизации теплоснабжения муниципалитета. В совещании также приняли участие заместители министра энергетики Подмосковья, руководство администрации Дмитровского муниципального округа, представители подрядных и электросетевых организаций. "Завершая отопительный сезон, подводим его итоги и уже вовсю готовимся к зиме 2025-2026 годов. В этот раз погрузились в детали работы теплоэнергетики Дмитровского муниципального округа — одного из муниципалитетов с самым большим количеством мероприятий нашей региональной госпрограммы. Объем работ колоссальный, поэтому важно детальное погружение во все процессы", – сказал Воропанов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что по итогам модернизации ожидается увидеть улучшение качества и надежности теплоснабжения для более 400 тысяч жителей округа. В ведомстве добавили, что на данный момент все запланированные на 2025 год контракты подписаны, по 15 из них подрядчики уже приступили к работам. Также эффективность реализации мероприятий повышает внедренный в этом году проектный подход. Таким образом, каждый объект рассматривается как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами, а проектные команды работают на единый результат. Воропанов подчеркнул, что проектный подход уже дает результат. Команда под руководством куратора из Минэнерго Подмосковья отслеживает все этапы и детально разбирается, идут ли процессы в графике, есть ли проблемы, и оперативно их устраняет. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье сформирована региональная программа модернизации теплоснабжения по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2025 году в регионе планируют реализовать около 600 мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству более 200 котельных и свыше 450 километров теплосетей.

https://ria.ru/20250421/retsepty-2012530938.html

https://ria.ru/20250421/parki-2012519522.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)