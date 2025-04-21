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Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 21.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:57 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/teplosnabzhenie-2012539715.html
Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья
Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 21.04.2025
Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья
В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья реализуют до конца года 44 мероприятия по модернизации теплоснабжения на сумму порядка 2 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:57:00+03:00
2025-04-21T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья реализуют до конца года 44 мероприятия по модернизации теплоснабжения на сумму порядка 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. В округе планируют реконструировать пять котельных, один центральный тепловой пункт, построить две блочно-модульные котельные и отремонтировать 36 участков тепловых сетей протяженностью более десяти километров. Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов с рабочим визитом посетил в понедельник Дмитровский муниципальный округ, где провел совещание по вопросам модернизации теплоснабжения муниципалитета. В совещании также приняли участие заместители министра энергетики Подмосковья, руководство администрации Дмитровского муниципального округа, представители подрядных и электросетевых организаций. "Завершая отопительный сезон, подводим его итоги и уже вовсю готовимся к зиме 2025-2026 годов. В этот раз погрузились в детали работы теплоэнергетики Дмитровского муниципального округа — одного из муниципалитетов с самым большим количеством мероприятий нашей региональной госпрограммы. Объем работ колоссальный, поэтому важно детальное погружение во все процессы", – сказал Воропанов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что по итогам модернизации ожидается увидеть улучшение качества и надежности теплоснабжения для более 400 тысяч жителей округа. В ведомстве добавили, что на данный момент все запланированные на 2025 год контракты подписаны, по 15 из них подрядчики уже приступили к работам. Также эффективность реализации мероприятий повышает внедренный в этом году проектный подход. Таким образом, каждый объект рассматривается как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами, а проектные команды работают на единый результат. Воропанов подчеркнул, что проектный подход уже дает результат. Команда под руководством куратора из Минэнерго Подмосковья отслеживает все этапы и детально разбирается, идут ли процессы в графике, есть ли проблемы, и оперативно их устраняет. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье сформирована региональная программа модернизации теплоснабжения по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2025 году в регионе планируют реализовать около 600 мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству более 200 котельных и свыше 450 километров теплосетей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Качество теплоснабжения улучшат в Дмитровском округе Подмосковья

В Дмитровском округе Подмосковья модернизируют теплоснабжение на 2 млрд рублей

© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Люди держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья реализуют до конца года 44 мероприятия по модернизации теплоснабжения на сумму порядка 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В округе планируют реконструировать пять котельных, один центральный тепловой пункт, построить две блочно-модульные котельные и отремонтировать 36 участков тепловых сетей протяженностью более десяти километров.
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Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов с рабочим визитом посетил в понедельник Дмитровский муниципальный округ, где провел совещание по вопросам модернизации теплоснабжения муниципалитета. В совещании также приняли участие заместители министра энергетики Подмосковья, руководство администрации Дмитровского муниципального округа, представители подрядных и электросетевых организаций.
"Завершая отопительный сезон, подводим его итоги и уже вовсю готовимся к зиме 2025-2026 годов. В этот раз погрузились в детали работы теплоэнергетики Дмитровского муниципального округа — одного из муниципалитетов с самым большим количеством мероприятий нашей региональной госпрограммы. Объем работ колоссальный, поэтому важно детальное погружение во все процессы", – сказал Воропанов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что по итогам модернизации ожидается увидеть улучшение качества и надежности теплоснабжения для более 400 тысяч жителей округа.
В ведомстве добавили, что на данный момент все запланированные на 2025 год контракты подписаны, по 15 из них подрядчики уже приступили к работам.
Также эффективность реализации мероприятий повышает внедренный в этом году проектный подход. Таким образом, каждый объект рассматривается как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами, а проектные команды работают на единый результат.
Воропанов подчеркнул, что проектный подход уже дает результат. Команда под руководством куратора из Минэнерго Подмосковья отслеживает все этапы и детально разбирается, идут ли процессы в графике, есть ли проблемы, и оперативно их устраняет.
По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье сформирована региональная программа модернизации теплоснабжения по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2025 году в регионе планируют реализовать около 600 мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству более 200 котельных и свыше 450 километров теплосетей.
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